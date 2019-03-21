Португалия – Украина: предматчевая пресс-конференция Фернанду Сантуша

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ответил на вопросы журналистов перед поединком отбора на Евро-2020 против Украины.

"Если вы посмотрите на рейтинг сборных, то увидите, что Украина и Сербия – это два серьезных соперника. Литву и Люксембург также нельзя списывать со счетов, в матчах с такими командами иногда возникают проблемы.

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В ближайших двух матчах нас ждут игры с командами, которые обладают прекрасными составами, но я верю в своих футболистов. Мои игроки должны подарить радость 50 тысячам болельщиков, которые придут в этот день на стадион.

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Мы хорошо подготовились к матчу с Украиной и знаем о высоком уровне этой команды, но мы готовы побеждать завтра. Если не выиграем – это будет большим разочарованием для меня, ведь мы – фавориты игры и будем играть дома", – цитирует Сантуша официальный сайт Федерации футбола Португалии.