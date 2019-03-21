Евро-2020, квалификация: Хорватия вырвала победу над Азербайджаном, Нидерланды разгромили Беларусь

Состоялись поединки 1-го тура отбора на Евро-2020 в группах С, Е и G, в которых обошлось без громких сенсаций. Отчеты о матчах читайте на "Футбол 24".

Евро-2020. Квалификация, 1 тур

Группа С

Голландия – Беларусь – 4:0

Голы: Депай, 1, 55 (пен), Вейналдум, 21 ван Дейк, 86

Северная Ирландия – Эстония – 2:0

Гол: Макгинн, 57, Дэвис, 75 (пен)

Евро-2020: сборная Бельгии обыграла Россию дома

Нидерланды легко победили Беларусь. Счет открыл Депай уже на 1-й минуте игры. Через 20 минут Вейналдум удвоил преимущество своей команды. Во втором тайме Депай с пенальти оформил дубль и довел счет до разгромного.

Интересный эпизод произошел за 20 минут до финального свистка – Тете, который вышел за замену уже через несколько секунд покинул поле из-за повреждения. Замен у Рональда Кумана больше не было, поэтому "оранжевые" доигрывали матч в меньшинстве. При этом забили еще и четвертый гол усилиями ван Дейка.

В другом матче группы Северная Ирландия победила Эстонию и вместе с Нидерландами возглавила группу.

Группа Е

Хорватия – Азербайджан – 2:1

Голы: Баришич, 44, Крамарич, 79 – Шейдаев, 19

Словакия – Венгрия – 2:0

Голы: Дуда, 43, Руснак, 85

Хорватия дома одержала тяжелую победу над Азербайджаном. Счет красивым ударом открыл Шейдаев, однако еще до перерыва вице-чемпионы мира восстановили равновесие усилиями Баришича. Под занавес матча победный гол забил Крамарич.

В другом поединке Словакия победила Венгрию. В составе гостей весь матч отыграл динамовец Тамаш Кадар.

Группа G

Израиль – Словения – 1:1

Голы: Захави, 55 – Шпорар, 48

Северная Македония – Латвия – 3:1

Голы: Алиоски, 12 Эльмас, 29, 90+3 – Исаевс, 87

Удаление: Циганикс, 90+2

Беньямин Вербич вышел в стартовом составе Словении, которая на выезде сыграла вничью с Израилем. Хавбек Динамо отыграл почти весь матч, однако результативными действиями не отметился. В составе израильтян на замену вышел полузащитник Шахтера Манор Соломон.

В параллельном поединке Северная Македония без проблем одолела Латвию.

Украина и еще 4 сборные, которые могут стать потенциальным открытием квалификации Евро-2020