Португалия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед поединком первого тура отбора на Евро-2020 против Португалии.

"В Киеве остались два наших футболиста. У Коваленко проблемы со здоровьем, а Шепелева мы решили не брать на матчи с Португалией и Люксембургом, поскольку мы на этот сбор вызвали и футболистов с запасом, а именно на позиции Шепелева выступает много исполнителей из числа тех, кто сейчас находится в расположении сборной.

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Во-первых, сборная Португалии – это действующий чемпион Европы. Во-вторых, это и без такого статуса очень сильная команда. Что касается Роналду, то это действительно один из лучших футболистов в истории, я очень сильно его уважаю. А то, какую форму он показывает в последних матчах, заставляет нас волноваться. Это не только отличный игрок, это символ команды, его возвращение в сборную Португалии значительно ее усилит.

Мы провели на этом сборе ряд тренировок. Команда тренировалась очень прилично. У нас был один нагрузочный день, и футболисты отлично отреагировали на эти нагрузки. Но лучший тест – это завтрашний матч. Мы прекрасно понимаем, что, играя с такой командой, как сборная Португалии, мы потратим очень много сил – придется постоянно перемещаться. Но этого требует современный футбол, если ты хочешь оставаться на должном уровне.

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Давление, прежде всего, будет идти на португальский сборную, ведь она начинает отборочный цикл дома, и над ней будет тяготеть результат. Мы рассчитываем на очки, это будет бонусом для нас. У нас есть план на игру, наша команда подготовлена, так что мы должны показать хороший футбол.

Жуниор Мораес? Он давно живет в Украине, и за это время зарекомендовал себя как очень хороший футболист. Прежде всего, это его решение – принять украинское гражданство. После этого я стал рассматривать его как игрока национальной сборной. А сыграет ли он с Португалией, увидите завтра. Сейчас говорить об этом нет смысла", – передает слова Шевченко Dynamo.kiev.ua.