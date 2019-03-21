Зинченко и Сане получат новые контракты от Манчестер Сити, – СМИ

Английский Манчестер Сити начал переговоры с Александром Зинченко и Лероем Сане о продлении действующих соглашений игроков с "горожанами".

Оба игрока получили предложения продлить контракты на длительный срок, сообщает Man City Square.

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В клубе довольны уровнем игры Зинченко и Сане, поэтому предлагают им новые 5-летние соглашения. В частности, украинец, который летом отказался от перехода в Вулверхэмптон, в нынешнем сезоне постепенно стал игроком основы Сити и сейчас является главной опцией Хосепа Гвардиолы на левом фланге обороны.

Немецкий вингер тоже вернул свою лучшую форму, хотя на старте сезона проигрывал конкуренцию за место в основе. Сейчас главным препятствием для переподписания контракта является лишь сумма различных бонусов.