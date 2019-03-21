Молодежная сборная Украины в первом матче Ротаня не смогла дожать Эстонию

Сборная Украины U-21 сыграла вничью с Эстонией в стартовом матче на международном туринире в Белеке.

Antalya Cup 2019

Эстония U-21 – Украина U-21 – 0:0

Сегодняшний матч стал первым для Руслана Ротаня на посту главного тренера молодежной сборной Украины.

Первый тайм отчетного поединка прошел в обоюдной борьбе. Команды боялись рисковать и закономерно ушли на перерыв без забитых мячей.

Игроки молодежной сборной Украины поделились ожиданиями от отборочной группы к Евро-2021

Во втором тайме украинцы взяли инициативу в свои руки. Команда Ротаня владела территориальным преимуществом и регулярно создавала опасные моменты. Эстонцы больше действовали на контратах, а острота у ворот нашей сборной возникала преимущественно после стандартов.

"Сине-желтые" были близки к тому, чтобы открыть счет на 74-й минуте. После удара со штрафного голкипер эстонцев отбил мяч перед собой, но сумел спасти свою команду после добивания.

Последние минуты матча наша сборная провела вблизи ворот соперника и создала достаточно возможностей для взятия ворот, но вырвать победу украинцы так и не смогли.

Ротань прокомментировал подготовку к отборочной группе на Евро-2021

Напомним, что этот турнир является одним из этапов подготовки команд к официальным соревнованиям. В отборочном турнире Евро-2021 украинцы стартуют 6 сентября матчем со сверстниками из Финляндии.