Главные новости футбола 21 июня: Хорватия разгромила Аргентину, Франция минимально одолела Перу

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 июня.

ЧС-2018

В четверг завершились очередные матчи 2 тура чемпионата мира-2018. Дания и Австралия разошлись ничьей, Франция минимально обыграла Перу, Хорватия разгромила Аргентину.

Дания и Австралия не смогли выявить сильнейшего. Счет в матче открыл Кристиан Эриксен, однако Единак еще до перерыва с пенальти, который был назначен с помощью VAR, сравнял счет. Интересно, что австралийцы не смогли победить ни в одном матче, в котором Единак забивал пенальти. Лучшим игроком матча стал хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен.

Французам для победы над Перу пришлось приложить немало усилий. Перуанцы довольно удачно оборонялись, но Мбаппе благодаря рикошету переправил мяч в пустые ворота, принеся своей команде победу и обеспечив французам место в плей-офф чемпионата мира-2018. Кстати, Мбаппе стал самым молодым игроком в истории сборной Франции, который отмечался на чемпионатах мира или Европы. Именно он был признан лучшим игроком матча. Отметим, что Льорис провел свой 100-й матч в футболке сборной и стал первым французским голкипером, которому удалось дойти до этой отметки.

Сенсацию сотворили хорваты в матче против Аргентины. Подопечные Сампаоли надеялись на чудо от Лионеля Месси, однако защитники нейтрализовали обладателя 5-ти "Золотых мячей". А вот Хорватия использовала свои шансы сполна. Сначала Ребич после курьезной ошибки Кабальеро открыл счет. В конце поединка Модрич, который стал лучшим игроком поединка, ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество своей команды, а Ракитич в компенсированное арбитром время довел счет до разгромного. Таким образом, Хорватия точно будет играть в плей-офф мундиаля, а в Аргентине остается надеяться на удачное стечение обстоятельств. Кстати, Аргентина впервые с 1974 не победила в стартовых двух матчах на чемпионате мира.

УПЛ

Легендарный итальянец Фабрицио Раванелли прибыл в Украину и возглавит Арсенал-Киев. Специалист надеется, что его команда будет играть в атакующий футбол и будет использовать все преимущества схемы 4-3-3.

Мариуполь сыграет домашний матч Лиги Европы против Юргордена в Одессе. Такое решение было принято потому, что в Мариуполе закрыт международный аэропорт, а от ближайшего международного аэропорта из Запорожья трансфер футбольного шаттла в Мариуполь занимает 4 часа 45 минут, и это было зафиксировано инспекцией UEFA. Отметим, что первая игра в этой паре состоится 26 июля в Швеции на поле Юргордена. Ответный матч запланирован на 2 августа.

Защитник киевского Динамо Александар Пантич может продолжить карьеру в чемпионате Польши. 26-летний сербский центрбэк серьезно заинтересовал варшавскую Легию, и ради перехода футболист даже готов снизить свои требования по зарплате.

Другие новости

Манчестер Юнайтед официально объявил о трансфере Фреда. Бразилец подписал 5-летний контракт с возможностью продления еще на год. По словам наставника "красных дьяволов" Жозе Моуринью, Фред может вывести игру команды на новый уровень.

Впрочем, Манчестер Юнайтед не ограничивается этим трансфером и нацелился на защитника Баварии Жерома Боатенга.

Эмре Джан официально стал игроком Ювентуса. Контракт подписан сроком на 4 года. Джан официально присоединится к клубу 1 июля после того, как закончится его соглашение с Ливерпулем. Ювентус также выплатит игроку "подъемные" в размере 16 млн евро.

Наставник Хоффенхайма Юлиан Нагельсман покинет команду после сезона 2018/19 и возглавит РБ Лейпциг. Специалист предупредил о своем уходе заранее, чтобы руководство клуба мало времени на поиски нового тренера.