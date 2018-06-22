ЧС-2018: Австралія та Данія не змогли виявити сильнішого

Данія та Австралія зустрілись у матчі 2-го туру ЧС-2018 в групі C. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Данія досить швидко повела в рахунку: після скидки Йоргенсена Еріксен потужним ударом з меж штрафного пробив під поперечку. Раян намагався врятувати свою команду, але не зміг дотягнутись до м'яча. Австралія почала діяти активніше в атаці, однак і Данія не забувала про атаки. Непоганий удар був у Сісто, а Йоргенсен дивом не влучив у ворота метрів з 4 після удару головою.

Данія – Австралія – відео голів

Австралія ж заробила немалу кількість кутових і один з них призвів до голу: Поульсен рукою заблокував удар головою Лекі. Арбітр переглянув повтор і впевнено призначив пенальті, який так само впевнено реалізував Єдінак, розвівши м'яч і воротаря по кутах воріт.

Другий тайм розпочався з небезпечного моменту біля воріт австралійців. Поульсен протягнув м'яч до штрафного і впав. М'яч відскочив до Йоргенсена, який п'ятою скинув під удар Сісто, але той не влучив у ворота метрів з 10. Після цього Австралія почала захоплювати ініціативу. Небезпечні удари Муя і Рогіча могли вивести австралійців вперед. В Данії мав нагоду відзначитись Сісто, проте трохи не влучив у дальній кут. Під кінець матчу Австралія мала ще дві нагоди, проте з ударом Арзані впорався Шмейхель, а небезпечний простріл на Наббута встиг перехопити захисник.

Чемпіонат Світу 2018, 2 тур, група С

Данія – Австралія – 1:1

Голи: Еріксен, 7 – Єдінак, 38 (пен)