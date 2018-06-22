Головні новини футболу 21 червня: Хорватія розгромила Аргентину, Франція мінімально здолала Перу

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 21 червня.

ЧС-2018

У четвер завершились чергові матчі 2 туру чемпіонату світу-2018. Данія та Австралія розійшлися нічиєю, Франція мінімально обіграла Перу, Хорватія розгромила Аргентину.

Данія та Австралія не змогли виявити сильнішого. Рахунок у матчі відкрив Крістіан Еріксен, проте Єдінак ще до перерви з пенальті, який був призначений за допомогою VAR, зрівняв рахунок. Цікаво, що австралійці не змогли перемогти у жодному матчі, в якому Єдінак забивав пенальті. Найкращим гравцем матчу став хавбек збірної Данії Крістіан Еріксен.

Французам для перемоги над Перу довелося докласти чималих зусиль. Перуанці доволі вдало оборонялися, але Мбаппе завдяки рикошету переправив м'яч у порожні ворота, принісши своїй команді перемогу та забезпечивши французам місце у плей-офф чемпіонату світу-2018. До речі, Мбаппе став наймолодшим гравцем в історії збірної Франції, який відзначався на чемпіонатах світу або Європи. Саме він був визнаний найкращим гравцем матчу. Зазначимо, що Льоріс провів свій 100-й матч у футболці збірної та став першим французьким голкіпером, якому вдалося дійти до цієї позначки.

Сенсацію створили хорвати у матчі проти Аргентини. Підопічні Сампаолі сподівалися на чудо від Ліонеля Мессі, проте оборонці нейтралізували володаря 5-ти "Золотих м'ячів". А от Хорватія використала свої шанси сповна. Спочатку Ребіч після курйозної помилки Кабальєро відкрив рахунок. Наприкінці поєдинку Модріч, який став найкращим гравцем поєдинку, ударом з-за меж карного майданчика подвоїв перевагу своєї команди, а Ракітіч у компенсований арбітром час довів рахунок до розгромного. Таким чином, Хорватія точно гратиме у плей-офф мундіалю, а Аргентині залишається сподіватися на вдалий збіг обставин. До речі, Аргентина вперше з 1974 не перемогла в стартових двох матчах на чемпіонаті світу.

УПЛ

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