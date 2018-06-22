ЧС-2018: Хорватія "знищує" безпорадну Аргентину та виходить до 1/8 фіналу

Хорвати забили три "сухі" м'ячі у ворота збірної Аргентини та вийшли до 1/8 фіналу ЧС-2018.

Перший момент у матчі створили хорвати. Перішич отримав простріл на лівому фланзі атаки, обіграв захисника і прицільно бив у дальній нижній кут, але Кабальєро врятував збірну Аргентини. Підопічні Хорхе Сампаолі відповіли на це тонким закиданням Переса на Мессі, але капітан "альбіселесте" не дотягнувся до м'яча, і він опинився в руках у Субашича.

Напруга в матчі поступово зростала, а команди більше обмінювалися фолами, ніж моментами. Проте, аргентинці ледве не створили гол з нічого: Акунья зробив навіс з лівого флангу, а м'яч опустився на поперечку воріт Субашича, після чого відскочив у напрямку протилежного флангу. Аргентинці створили ще один момент, якому посприяла неузгодженість в діях Ловрена та Субашича, але Енцо Перес якимось дивом не поцілив у напівпорожні хорватські ворота.

Аргентина – Хорватія – відео голів та огляд матчу

Європейська збірна відповіла просто супер-моментом: Лука Модріч вирізав прекрасну передачу з правого флангу на дальню стійку воріт суперника, де аргентинці залишили самотнього Манджукіча, але форвард Ювентуса не влучив у ворота.

Обопільно жорстка гра ледь не закінчилася серйозною травмою: Ребіч та Меркадо влетіли один в одного під час боротьби за м'яч, після чого аргентинець ще пару хвилин приходив до тями. Ребіч після цього епізоду продовжив "брудну" гру, і вже через кілька хвилин побачив перед собою "жовте світло" після фолу на Сальвіо. Хорвати мали нагоду забивати "гол в роздягальню", але все той же Ребіч занадто довго приймав рішення, що робити, і намагаючись підкрутити м'яч у дев'ятку, пробив повз ворота.

Другий тайм знову продовжився двобоями Ребіча та Меркадо, і аргентинець зрівняв рахунок за "гірчичниками", зірвавши небезпечну контратаку Хорватії у підкаті. Вже за пару хвилин в Аргентини момент мав Агуеро, але пробив у руки Субашичу, а хорвати на це одразу відповіли забитим м'ячем: Кабальєро припустився жахливої помилки при передачі, віддавши "парашут" прямо на ногу Ребіча, який з льоту вгатив м'яч у ворота Аргентини.

Анте Ребіч щойно відкрив рахунок у матчі

Сампаолі готував вихід Ігуаїна для підсилення атаки ще за рахунку 0:0, але вийшов Гонсало вже в той момент, коли його команда в рахунку поступалася. Аргентинці усіма силами пішли вперед та створили дуже небезпечний момент: Ігуаїн віддав передачу під удар Максиміліано Месі, але хавбек Індепендьєнте не зміг пробити Субашича. Трохи згодом Сампаолі збільшив "ювентійський десант" на полі виходом Пауло Дибали, який майже одразу створив для себе момент, але підкручуючи м'яч у дальню дев'ятку, не влучив у ворота.

Час спливав а "біло-блакитні" все ніяк не могли наблизитися до взяття воріт Субашича, і навіть Мессі вже почав помітно нервувати, розпускаючи руки та ноги у боротьбі проти Стрініча і після неї. Екс-гравець Дніпра, посміхаючись, залишився лежати на газоні.

Аргентинці виглядали безпорадними, почали багато обрізатися на власній половині поля і не дуже охоче повертатися назад, за що й були покарані: Лука Модріч отримав м'яч перед штрафним майданчиком, та підлаштувавши його під праву ногу, прицільно "вистрілив" у нижній кут воріт Кабальєро – 2:0.

Лука Модріч святкує забитий м'яч

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Аргентинцям все ніяк не вдавалося впоратися з власними нервами. Отаменді на рівному місці отримав жовту картку, пробивши м'ячем в лежачого на газоні Ракітіча. Іван вже за кілька хвилин ледь не покарав Отаменді та Компанію після удару зі штрафного, але м'яч влучив у хрестовину. Втім, все що має статися – неодмінно стається: в доданий арбітром час хорвати поставили крапку в грі, коли безпорадний захист "альбіселесте" просто спостерігав за тим, як хорвати до вірного розіграли гольову комбінацію, яку завершив все той же Іван Ракітіч. 3:0, і Мундіаль для Мессі та його команди все виразніше стає схожим на нічний жах.

Чергове персональне та командне фіаско Ліонеля Мессі

Мессі та Аргентина вчергове розчарували футбольний світ. Перед початком турніру дуже багато говорили про те, що Аргентина буде серед головних претендентів на титул, а для Мессі це останній в кар’єрі шанс стати чемпіоном світу зі збірною. Розмови розмовами, але на практиці "альбіселесте" не продемонстрували не те що чемпіонський рівень, а хоча б той футбол, який міг би вивести їх у стадію плей-офф ЧС. Мессі ж, в свою чергу, ще раз довів, що він вже не є тим юнаком, який міг самотужки забивати голи після сольних проходів кількох суперників. Йому все ж потрібна підтримка партнерів, а в збірній він отримує її хіба що від Отаменді, який на знак підтримки капітана також починає нервувати і брудно фолити проти суперників.

Ліонель Мессі

Нічний жах для "альбіселесте"

Звичайно ж, вболівальники футболу могли припустити вірогідність того, що Аргентина програє цей матч, суперник все таки є командою вкрай високого рівня. Проте, напевно мало хто міг спрогнозувати те, що "біло-блакитні" будуть просто "знищені" Хорватією. Все почалося з дійсно жахливої помилки Кабальєро, після якої велика кількість аргентинців, мабуть, з почуттям великої досади подумали про травмованого Серхіо Ромеро, який був би стовідсотковим номером один у складі "альбіселесте" на цьому чемпіонаті світу.

ЧС-2018: Аргентина вперше з 1974 не перемогла в стартових двох матчах

Аргентинці і до першого пропущеного досить багато дозволяли Хорватії на своїй половині поля, а за рахунку 0:1 у підопічних Златко Даліча з’явилося аж занадто багато вільного простору, яким хорвати вміло користувалися. І нехай третій м’яч в доданий час вже фактично нічого особливо не вирішував, але він якраз був найбільш показовим: в один момент аргентинські захисники просто зупинилися, спостерігаючи за тим, як Хорватія забиває "третій цвях у домовину". Так грають хлопці на подвір’ї, але точно не діючі віце-чемпіони світу.

Блискуча гра хорватів та геніальний Лука Модріч

Підопічні Златко Даліча провели дуже хороший матч, скориставшись усіма можливостями, які у другому таймі їм надав суперник. Гол працьовитого Анте Ребіча після помилки Кабальєро додав хорватам впевненості у власних силах та розкутості, а другий та третій голи європейці забили, чудово використавши той вільний простір, який їм надав суперник.

Аргентина – Хорватія: Лука Модріч – найкращий гравець матчу

Вже другий раз поспіль кращим гравцем матчу за участі Хорватії стає її капітан та лідер – Лука Модріч. Якщо нігерійцям Модріч забив з пенальті, то другий м’яч хорватів у ворота збірної Аргентини хавбек мадридського Реала забив класним прицільним пострілом у нижній кут з-за меж штрафного майданчика. Модріч не тільки забиває, а й виконує просто шалений обсяг роботи у центрі поля, зв’язуючи оборону та атаку хорватської збірної. Іноді складається враження, що ніхто крім Модріча не зміг би робити подібні речі. Він є справжнім диригентом центральної лінії збірної Хорватії. Лука однаково ефективно працює у відборі та створює моменти для себе і партнерів, а його баченню поля багато хто може лише позаздрити. Такий собі "хорватський Пірло" в самому розквіті сил.

Іван Ракітіч ставить крапку в матчі

Хорватія у плей-офф, шанси Аргентини стають примарними

Підопічні Златко Даліча зі стовідсотковим результатом (6 очок) після двох турів ЧС-2018 оформлюють вихід до 1/8 фіналу, і з великою долею імовірності потраплять туди з першого місця. Аргентина ж, в свою чергу, ще має певні шанси вийти з групи, але тепер вже не все залежатиме від "біло-блакитних". Точно можна сказати про те, що задля збереження шансів на прохід до 1/8 фіналу аргентинцям бажано буде вчинити розгром Нігерії (щоб відіграти вкрай негативну різницю забитих та пропущених після матчу з Хорватією), але навіть це не буде гарантією на продовження боротьби в турнірі. Аргентина провалила старт турніру, та знаходиться в одному кроці від повного фіаско. Тепер підопічним Хорхе Сампаолі необхідно ще й активно дивитися по сторонах, прораховуючи у себе в головах усі можливі фінальні розклади групи D.

ЧС-2018. Група D. 2 тур

Аргентина – Хорватія – 0:3

Голи: Ребіч, 53, Модріч, 80, Ракітіч, 90+1

Аргентина – Хорватія: післяматчева прес-конференція Златко Даліча