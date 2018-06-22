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Нагельсманн очолить РБ Лейпциг після сезону 2018/19

21 червня 22:08 366 Читать на русском
Нагельсманн очолить РБ Лейпциг після сезону 2018/19
Юліан Нагельсманн / Фото з соцмереж

Наступний сезон стане останнім для Юліана Нагельсманна на посаді головного тренера Хоффенхайма.

Юліан Нагельсман залишить посаду головного тренера Хоффенхайма після завершення сезону 2018/19, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Мені було важливо гарантувати клубу певні умови. Я в боргу перед Хоффенхаймом, його співробітниками, командою, вболівальниками після історичного сезону, за підсумками якого клуб вперше отримав путівку в Лігу чемпіонів. Тепер все встало на свої місця, ми можемо сконцентруватися на поточних завданнях.

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Всі знають, що я до останньої години в клубі буду йому відданий і зроблю все, щоб виконати амбітні завдання", – сказав Нагельсман.

Наступним місцем роботи Юліана стане РБ Лейпциг, про що також повідомив офіційний сайт клубу.

Теги
Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн Юліан Нагельсман Хоффенхайм Хоффенхайм
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