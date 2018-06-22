Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Фреда

Екс-півзахисник Шахтаря представлений в якості гравця Манчестер Юнайтед.

Фред пройшов медогляд та підписав з Манчестер Юнайтед п'ятирічний контракт з можливістю продовжити угоду ще на 1 рік, повідомляє офіційний сайт "манкуніанців".

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"Фред органічно доповнить півзахисників, які вже є команді. Він володіє тими якостями, які нам потрібні; його творчий мозок і бачення поля можуть вивести нашу гру на інший рівень. Я дуже радий, що він приєднався до нашого клубу, і я вірю, що наші гравці знають, наскільки важливим він може бути у нашій команді", – заявив головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.