ЧС-2018: Франція – Перу: потужний пресинг французів, прекрасний Жиру та справедливий виліт перуанців

Збірна Франції впевнено переграла Перу після голу Мбаппе у першому таймі, гарантувавши собі вихід в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018. Збірна Перу втратила шанси на вихід у плей-офф.

Матч Франція – Перу має архіважливе значення: у випадку перемоги "Ле Бльо" достроково оформлять вихід в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018, а "інки" втратять будь-які шанси на плей-офф.

Французи почали активніше, однак перший момент на 6-й хвилині створили перуанці: Льоріс далеко вийшов, і Куева спробував перекинути його ударом з центру поля – вище воріт. Після цього аж до кінця першого тайму, не дивлячись на високу активність та постійні виходи у контратаки, збірна Перу створила лише один момент: на 30-й хвилині Трауко прострілив у штрафний, а Герреро класно розвернувся, відклеївся від захисника та пробив – Льоріс парирував цей удар.

Франція – Перу – відео гола та огляд матчу

Французи діяли набагато активніше. Вони високо пресингували й вступали у відбір великими силами відразу ж після втрати, а крім того переважали суперників у креативі. На 15-й хвилині вони могли вийти вперед, однак удар Варана після подачі з кутового пройшовся поруч зі стійкою. На 20-х хвилинах Франція дещо зменшила оберти, однак після моменту Герреро серйозно взялася за Перу. Так, на 33-ій Мбаппе пробивав п'яткою з кількох метрів, однак тоді врятував голкіпер Гальєсе. Через дві хвилини Погба відібрав м'яч у центрі та віддав у штрафний на Жиру – його удар гокіпер відбив, однак Мбаппе був першим на добиванні. 1:0 – і на цьому Франція не збиралася зупинятися, створивши ще кілька моментів на останніх хвилинах першого тайму. Тим не менш, команда Перу до перерви змогла зберегти мінімальний рахунок.

Кіліан Мбаппе забиває гол

Франція – Перу: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Другий тайм дещо відрізнявся від першого. Перуанці почали з супермоменту на 50-й хвилині, коли після вдалого пресингу біля чужих воріт Фарфан скинув під удар Аквіно, а той прямим ударом метрів з 23-х влучив у хрестовину. Даний епізод став найгострішим у другому таймі для обох команд, що багато говорить про його хід. Французи продовжували пресингувати та ловити Перу на контратаках, однак моментів біля чужих воріт практично не створювали - навідміну від Перу, гравці якого відчайдушно неслися вперед.

На 62-й хвилині потужно пробивав Фарфан – вище воріт. Через шість хвилин з флангу змістився Адвінкула, потужно пробивши з лівої – знову над поперечкою! На 74-ій Герреро розігнав прекрасну атаку віддавши вправо на Каррільйо, який відразу ж прострілив у штрафний на Фарфана. Передача вийшла не дуже вдалою, однак Джефферсон примудрився пробити у стрибку – м'яч облизав сітку із зовнішнього боку! На 88-й зі штрафного пробивав все той же Герреро – однак Льоріс забрав м'яч.

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Перуанці тиснули з кутових, прострілів, штрафних, контратак, в останні хвилини повністю перехопивши ініціативу у французів – хоча в діях останніх відчувалося, що ті грають з запасом. І хоча так можна було і догратися, але Франція втримала рахунок.

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Фінальний свисток зафіксував перемогу "Ле Бльо" з рахунком 1:0. Франція набрала 6 очок у групі С, забезпечивши собі вихід в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018. Збірна Перу з нулем у графі очок втратила будь-які шанси на плей-офф.

Франція прекрасно пресингувала

Вміння пресингувати – одна з головних чеснот збірної Франції, і у грі проти Перу вона продемонструвала її у всій красі. Розуміючи, що суперник є дуже швидким та вигадливим у нападі, французи стали великими силами атакувати його гравців, вступаючи у відбір відразу ж після втрати м’яча. Таким чином, на мінімальному клаптику поля "Ле Бльо" встановлювали значну чисельну перевагу, грамотно перекриваючи перуанцям всі варіанти продовження дій.

У пресинг вмикалися всі без виключення форварди. Грізманн, Мбаппе та Жиру допомогали власним опорникам і латералям, а також тиснули на центральних захисників Перу, не даючи їм спокійно розпочинати атаки низом.

Зрештою, такий футбол у першому таймі і призвів до голу, який почався задовго до королівського відбору та пасу Погба. За хвилину до цього все той же Погба, Павар та Канте після втрати м’яча на чужій половині затиснули суперника, і Нголо виніс м’яч в аут. Саме після його вкидання перуанці допустили фатальну помилку в центрі поля.

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Подібні моменти у першому таймі виникали після кожної атаки французів. Потужна страхівка дозволяла креативним футболістам "Ле Бльо" грати нестандартно та не надавала перуанцям простір – навідміну від другого тайму, коли Франція несподівано відпустила гру й дала супернику відносно вільно почувати себе не власній половині.

Збірна Перу програла прикро, але справедливо

Перуанці провели черговий красивий та емоційний матч, яким вболівальники знову можуть пишатися. Підопічні Рікардо Гареки терпіли у першому таймі й перехопили ініціативу у другому, не відпустивши її до кінця. Десь перуанцям і не щастило – удар Герреро з меж штрафного парирував Льоріс, а удар Аквіно на 50-й хвилині прийшовся у поперечину. Тим не менш, у всій цій романтиці є одне але – збірна Перу так і не відкрила рахунок.

Команда, якій потрібно забивати і яка володіє м’ячем 54% ігрового часу (а в другому таймі – всі 60%), не має права при 10 ударах по воротах мати лише два реальних гольових моменти. Чотири з п’яти перуанських футболістів, які пробивали по воротах, не мають у такій ситуацій права жодного разу не влучити у площину. Центральні захисники не мають права відкривати такі гігантські зони, які були на 34-й хвилині після відбору Погба у центрі.

Матч проти Данії перуанці провели у тому ж ключі: багато контролювали м’яч, розривали оборону суперника, грали нестандартно, били по воротах – однак не реалізували пенальті й пропустили кілька гострих контратак, одна з яких призвела до голу. В кожному з двох матчів збірна Перу заслуговувала на симпатії, однак її гравці вкрай жахливо проявили себе у реалізації моментів та недопрацювали у певних компонентах оборони. Звісно, це все йде від класу команди – але чемпіонат світу не дає знижок.

Жиру додає Франції класу та ваги

Ще після матчу проти Австралії Дідьє Дешам відзначив, що французи відчувають корисність Жиру в ті моменти, коли його немає на полі. Сьогодні він вийшов в основі – і провів просто фантастичний матч. Переможний гол, забитий після його удару, був лише вершиною прекрасної роботи.

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Матч можна було взагалі не дивитися, зосередившись на переміщеннях Жиру. Він ідеально обирав позиції, комбінував та брав участь у пресингу. Він гарно чіплявся за передачі, вигравши 5 верхових єдиноборств (найбільше серед всіх гравців на полі), оформивши два відбори та три успішних обіграші один в один (у того ж Грізманна – всього один такий). За оцінками статистичного порталу Whoscored, Жиру увійшов у топ-5 гравців збірної Франції, а серед форвардів більший рейтинг отримав лише Мбаппе – за гол, забитий після удару Жиру.

Цікаві факти

1. Франція здобула другу в історії перемогу над збірною Перу. До цього "Ле Бльо" провели лише два матчі, вигравши у 1960 р. та мінімально програвши через 22 роки у товариському матчі.

2. Поразка від Франції стала для Перу 10-ю у матчах проти топ-6 європейських збірних (Англія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Іспанія, Франція)

4. Франція на чемпіонатах світу не програє південноамериканським командам з 1986 року, а не пропускає – з 1978-го.

4. Уго Льоріс провів 100-й матч у футболці збірної Франції.

ЧС-2018, група С, 2-й тур

Франція – Перу – 1:0

Голи: Мбаппе, 34

Михайло Юхименко, Футбол 24