Санін пояснив, чому Маріуполь гратиме єврокубкові матчі в Одесі

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін розповів, чому команда гратиме матчі Ліги Європи не на домашньому стадіоні.

"Хочу виступити з офіційною позицією з приводу стадіону, де наш клуб планує грати домашні ігри Ліги Європи сезону 2018/2019 – ми змушені планувати, що це буде одеський стадіон Чорноморець.

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І причина цього вибору до банальності проста і до сліз образлива – в Маріуполі закритий міжнародний аеропорт, а від найближчого міжнародного аеропорту із Запоріжжя трансфер футбольного шаттла в Маріуполь займає 4 години 45 хвилин, це зафіксовано інспекцією UEFA.

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Ось це і є основна причина відмови, яку нам неформально довели до відома, і на яку ми при всьому нашому бажанні вплинути не можемо ніяк", – написав Санін на своїй сторінці у Фейсбук.