Раванеллі прилетів в Україну і завтра очолить Арсенал-Київ

Відомий італійський футболіст і тренер Фабріціо Раванеллі сьогодні прибув в аеропорт Бориспіль, де його зустріла група уболівальників київського Арсенала.

Завтра Раванеллі, ймовірно, очолить Арсенал-Київ. Презентація нового головного тренера відбудеться об 11:00.

"Я хочу привнести свої ідеї. Атакувальний футбол, як і той, в який я грав. Я віддаю перевагу 4-3-3, яка зробила мою долю на полі, і, сподіваюся, продовжить радувати мене на тренерській лавці.

Екс-форвард Ювентуса Раванеллі очолить Арсенал-Київ, – ЗМІ

УПЛ – сильний чемпіонат з двома лідерами – Шахтарем і Динамо. Я мало знаю про команди, але український футбол зачаровує мене, він дуже фізичний, з духом боротьби", – цитує Раванеллі офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Останнє місце роботи Раванеллі – Аяччо, який він очолював з червня по листопад 2013 року.