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Раванеллі прилетів в Україну і завтра очолить Арсенал-Київ

21 червня 22:22 865 Читать на русском
Раванеллі прилетів в Україну і завтра очолить Арсенал-Київ
Фабріціо Раванеллі / фото: сайт Джанлуки Ді Марціо

Відомий італійський футболіст і тренер Фабріціо Раванеллі сьогодні прибув в аеропорт Бориспіль, де його зустріла група уболівальників київського Арсенала.

Завтра Раванеллі, ймовірно, очолить Арсенал-Київ. Презентація нового головного тренера відбудеться об 11:00.

"Я хочу привнести свої ідеї. Атакувальний футбол, як і той, в який я грав. Я віддаю перевагу 4-3-3, яка зробила мою долю на полі, і, сподіваюся, продовжить радувати мене на тренерській лавці.

Екс-форвард Ювентуса Раванеллі очолить Арсенал-Київ, – ЗМІ

УПЛ – сильний чемпіонат з двома лідерами – Шахтарем і Динамо. Я мало знаю про команди, але український футбол зачаровує мене, він дуже фізичний, з духом боротьби", – цитує Раванеллі офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Останнє місце роботи Раванеллі – Аяччо, який він очолював з червня по листопад 2013 року.

Теги
Перша ліга Арсенал-Київ Арсенал-Київ Фабріціо Раванеллі Фабріціо Раванеллі
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