toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Аргентина – Хорватія: Лука Модріч – найкращий гравець матчу

21 червня 23:24 362 Читать на русском
Аргентина – Хорватія: Лука Модріч – найкращий гравець матчу
Лука Модріч / фото: ФІФА

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч став найкращим гравцем матчу групового етапу чемпіонату світу-2018 проти Аргентини.

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч визнаний найкращим гравцем матчу групового етапу ЧС-2018 року з командою Аргентини, повідомляє прес-служба ФІФА.

Хорватія розгромила Аргентину у матчі ЧС-2018

Модріч став автором другого гола своєї команди в ворота аргентинців, забивши з дальньої дистанції.

Для 32-річного хавбека це друга подібна нагорода на турнірі. Раніше він був визнаний найкращим гравцем матчу з Нігерією.

Хорватія гарантувала собі участь в 1/8 фіналу ЧС-2018. Наступний матч на турнірі хорвати проведуть 26 червня, їх суперником буде команда Ісландії.

ЧС-2018 2 тур

Аргентина - Хорватія: Четвер 21 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
0 : 3
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Аргентина - Хорватія Хорватія Хорватія Лука Модріч Лука Модріч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
58
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук