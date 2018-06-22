Аргентина – Хорватія: Лука Модріч – найкращий гравець матчу

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч став найкращим гравцем матчу групового етапу чемпіонату світу-2018 проти Аргентини.
Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч визнаний найкращим гравцем матчу групового етапу ЧС-2018 року з командою Аргентини, повідомляє прес-служба ФІФА.
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Модріч став автором другого гола своєї команди в ворота аргентинців, забивши з дальньої дистанції.
Для 32-річного хавбека це друга подібна нагорода на турнірі. Раніше він був визнаний найкращим гравцем матчу з Нігерією.
Хорватія гарантувала собі участь в 1/8 фіналу ЧС-2018. Наступний матч на турнірі хорвати проведуть 26 червня, їх суперником буде команда Ісландії.