Аргентина – Хорватія: Лука Модріч – найкращий гравець матчу

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч став найкращим гравцем матчу групового етапу чемпіонату світу-2018 проти Аргентини.

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч визнаний найкращим гравцем матчу групового етапу ЧС-2018 року з командою Аргентини, повідомляє прес-служба ФІФА.

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Модріч став автором другого гола своєї команди в ворота аргентинців, забивши з дальньої дистанції.

Для 32-річного хавбека це друга подібна нагорода на турнірі. Раніше він був визнаний найкращим гравцем матчу з Нігерією.

Хорватія гарантувала собі участь в 1/8 фіналу ЧС-2018. Наступний матч на турнірі хорвати проведуть 26 червня, їх суперником буде команда Ісландії.