Манчестер Сити разбил Вулверхэмптон в поединке 36-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Манчестер Сити – Вулверхэмптон на "Футбол 24".

Манчестер Сити повел в счете на 12-й минуте – Холанд реализовал пенальти за фол против Гвардиолы. Эрлинг оформил дубль уже на 35-й минуте, замкнув навес Родри на дальнюю штангу. Перед перерывом норвежец и сам заработал пенальти, которое же и реализовал.

Холанд разгромил Вулвз, оформив покер и став в один ряд с Коулом и Оуэном – Ман Сити вплотную приблизился к Арсеналу

Хван Хи Чхан воспользовался ошибкой Эдерсона и один мяч отквитал. Холанд мгновенно оформил покер, забив в дальний угол после передачи Фодена с собственной половины поля. Точку в игре поставил Хулиан Альварес.