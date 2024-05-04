Италия, Серия А, 35-й тур

Монца – Лацио – 2:2

Голы: Джурич, 75, 90+2 – Иммобиле, 11, Весино, 83

Сассуоло – Интер – 1:0

Гол: Лорьянте, 20

Болонья снова не смогла потеснить Ювентус с третьего места, расписав четвертую ничью за пять матчей

В первом матче субботы Монца принимала Лацио. Римляне продолжали вести отчаянную борьбу за Лигу чемпионов, поэтому победа в этом поединке была нужна кровь из носу. И "орлы" довольно быстро начали реализовывать свой план – Иммобиле уже на 11-й минуте сыграл на добивании после сейва кипера и Лацио повел в счете.

Монца имела неплохие шансы отыграться, но затянула этот процесс до середины второго тайма: Пессина замкнул прострел с правого фланга, голкипер отбил, но первым на добивании был Джурич. За немного Весино снова вывел римлян вперед, но неугомонный Джурич уже в добавленное время оформил дубль, спас для хозяев ничью. Как следствие, Лацио набрал 56 очков и остался седьмым, Монца с 45-ю баллами одиннадцатая.

До сегодняшнего дня в нынешнем сезоне Серии А Интер проиграл лишь один матч – еще в конце сентября Сассуоло. Правда, тогда в команде был Доменико Берарди, оформивший в том матче гол+пас. Без своего капитана "нероверди" посыпались и серьезно рискуют вылететь.

Первый тайм отчетного матча был значительно интереснее, чем второй. Большинство ключевых событий произошли до перерыва. Сассуоло не боялся идти вперед большими силами и на 20-й минуте получил вознаграждение. Дойг продавил Дюмфриса и сбросил под удар на Лорьянте. Арман без раздумий вколотил в ближнюю девятку. Защитник Интера имел шанс реабилитироваться, но с убойной позиции не попал в створ.

Открыв счет, Сассуоло инициативу в руки Интера. Чемпионы действительно пытались давить, создавали моменты, но забили только из офсайда. Лаутаро слишком спешил открыться под передачу Августо. Во втором тайме даже нечего вспомнить. Ноль ударов в створ (5 всего) на две команды. Так Интер проиграл лишь второй раз за сезон, снова Сассуоло, который благодаря этой победе возвращается в реальную борьбу за выживание.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ