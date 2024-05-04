В Саудовской Аравии состоялись очередные матчи 30 тура. Результат и обзор встреч - в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 30 тур

Аль-Шабаб – Аль-Раед – 2:0

Голы: Карлос, 56, Карраско, 81

Аль-Наср – Аль-Вехда – 6:0

Голы: Роналду, 5, 12, 52, Отавио, 18, Мане, 45, Аль-Фатих,88

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Аль-Раед проиграл Аль-Шабаб. Команда Игоря Йовичевича лишь три раза пробила по воротам соперника за все 90 минут матча. Сейчас Аль-Раед находится на 13 строчке с 31 баллом и опережает зону вылета на три очка.

Криштиану Роналду присоединился к разгрому Аль-Вехда. Португалец оформил уже третий хет-трик в последних пяти матчах за Аль-Наср. Форвард по три гола он также забивал Аль-Таи 30 марта и Абхе 2 апреля. Теперь Роналду 32 гола и 10 результативных передач в чемпионате. Он лидирует по голевым действиям, опережая Митровича из Аль-Хилаля на 14 очков. Также Роналду является лучшим бомбардиром турнира. Также голами отметились Отавио, Мане и Аль-Фатих.

Аль-Наср находится на второй строчке в таблице с 74 очками. Клуб Роналду отстает от Аль-Хиляля на девять пунктов.

CRISTIANO RONALDO GOAL !!!!!



50 GOALS THIS SEASON !



pic.twitter.com/MK82ht2XO5 — Janty (@CFC_Janty) May 4, 2024

CRISTIANO RONALDO GOAL AGAIN !!



HE SCORES A BRACE !!!!



THE GREATEST OF ALL TIME



pic.twitter.com/L07x36f5jv — Janty (@CFC_Janty) May 4, 2024