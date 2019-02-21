Главные новости футбола 20 февраля: Атлетико переиграл Ювентус, Манчестер Сити разобрался с Шальке

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 февраля.

Лига чемпионов

В рамках 1/8 финала турнира Атлетико уверенно переиграл Ювентус и сделал заявку на выход в четвертьфинал – видео голов и обзор матча.

Также Манчестер Сити в меньшинстве вырвал победу над Шальке на выезде – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Киевское Динамо U-19 разгромило Ювентус U-19 и вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА – видео голов и обзор матча.

Украина

Испанец Фран Соль пообещал оправдать доверие голами за Динамо – испанца официально представили в качестве новичка киевлян.

Зато Львов официально подписал еще 3-х бразильцев – их уже 14 в команде. Также Десна официально объявила о подписании Парцвании.

Луганская Заря исключила Гордиенко из заявки на УПЛ, а также отказалась от подписания защитника Порту Фонсеки.

Другие топ-события

В Лиге Европы Севилья переиграла Лацио и стала первым участником 1/8 финала Лиги Европы – видео голов и обзор матча.

Каналы Футбол 1/2 не будут транслировать АПЛ со следующего сезона – появится новая альтернатива. А Маурицио Сарри получит около 5 миллионов фунтов в случае увольнения с Челси.

Между тем Зидан и Лэмпард – основные кандидаты на замену Сарри на посту наставника Челси. Также Хосеп Гвардиола хочет потратить 150 миллионов фунтов на партнера Ярмоленко и еще 2-х английских талантов.