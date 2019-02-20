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Заря исключила Гордиенко из заявки на УПЛ

13:38 71 Читати українською
Заря исключила Гордиенко из заявки на УПЛ
Артем Гордиенко / соцсети

Полузащитник Артем Гордиенко исключен из заявки Зари на УПЛ.

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала обновленную заявку Зари на вторую часть сезона 2018/19.

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Из списка был исключен хавбек Артем Гордиенко. Руководство клуба отправило игрока в дубль из-за его нежелания продлевать контракт.

Аналогичная ситуация была с защитником Александром Сватком, который уже перешел в хорватский Хайдук.

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Теги
Артем Гордиенко Артем Гордиенко Заря Заря УПЛ
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