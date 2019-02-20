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Сарри получит около 5 миллионов фунтов в случае увольнения из Челси, – The Times

13:53 15 Читати українською
Сарри получит около 5 миллионов фунтов в случае увольнения из Челси, – The Times
Маурицио Сарри / фото из соцсетей

Главный тренер Челси Маурицио Сарри получит неплохие деньги в случае увольнения из команды.

Сумма, которую получит итальянский тренер в случае увольнения с Челси, составит его зарплату за один сезон, а именно около 5 миллионов фунтов, сообщает The Times.

Сарри: Я чувствую давление из-за результатов, а не из-за фанатов Челси

Напомним, ранее отмечалось, что судьба Сарри в Челси определится в течение следующих 2 недель. Коуча может заменить Зинедин Зидан или Фрэнк Лэмпард.

К слову, "пенсионеры" под руководством итальянца уже опустились на 6 место в АПЛ и отстают от Манчестер Сити на 15 очков.

Теги
Челси Челси Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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