Соль пообещал оправдать доверие голами за Динамо – испанца официально представили в качестве новичка киевлян

Новичок киевского Динамо Фран Соль во время официальной презентации пообещал оправдать доверие руководства клуба и главного тренера забитыми голами.

"Надеюсь, что своими забитыми голами оправдаю то доверие, которое мне высказали, и команда достигнет тех целей, которые поставлены перед ней", – сказал Фран на пресс-конференции на базе Динамо в Конча-Заспе.

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В свою очередь Александр Хацкевич отметил, что селекционная служба Динамо и он лично очень внимательно следили за игрой Соля. "И я рад, что этот трансфер состоялся", – подчеркнул наставник киевлян.

Напомним, испанский форвард стал игроком Динамо в середине января. Соль перебрался в Киев из Вилемма ІІ, где был одним из лидеров команды. Фран подписал с "бело-синими" контракт, который рассчитан на 5 лет.

В сезоне 2018/19 Соль забил 13 голов в 17 матчах чемпионата. За Виллем II испанец выступал с лета 2016 года. Отметим, что Фран Соль является воспитанником Реала. Также выступал за Луго, Овьедо и Вильярреал.

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