Головні новини футболу 20 лютого: Атлетіко переграв Ювентус, Манчестер Сіті розібрався із Шальке

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 лютого.

Ліга чемпіонів

У рамках 1/8 фіналу турніру Атлетіко впевнено переграв Ювентус і зробив заявку на вихід у чвертьфінал – відео голів та огляд матчу.

Також Манчестер Сіті у меншості вирвав перемогу над Шальке на виїзді – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Київське Динамо U-19 розгромило Ювентус U-19 та вийшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА – відео голів та огляд матчу.

Україна

Іспанець Фран Соль пообіцяв виправдати довіру голами за Динамо – іспанця офіційно презентували в якості новачка киян.

Натомість Львів офіційно підписав ще 3-х бразильців – їх вже 14 у команді. Також Десна офіційно оголосила про підписання Парцванії.

Луганська Зоря виключила Гордієнка із заявки на УПЛ, а також відмовилася від підписання захисника Порту Фонсеки.

Інші топ-події

У Лізі Європи Севілья переграла Лаціо та стала першим учасником 1/8 фіналу Ліги Європи – відео голів та огляд матчу.

Канали Футбол 1/2 не транслюватимуть АПЛ з наступного сезону – з'явиться нова альтернатива. А Мауріціо Саррі отримає близько 5 мільйонів фунтів у разі звільнення з Челсі.

Тим часом Зідан та Лемпард – основні кандидати на заміну Саррі на посаді наставника Челсі. Також Хосеп Гвардіола хоче витратити 150 мільйонів фунтів на партнера Ярмоленка та ще 2-х англійських талантів.