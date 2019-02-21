toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ШАЛЬКЕ - МАНЧЕСТЕР СІТІ АТЛЕТІКО - ЮВЕНТУС ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР

Головні новини футболу 20 лютого: Атлетіко переграв Ювентус, Манчестер Сіті розібрався із Шальке

07:00 663 Читать на русском
Головні новини футболу 20 лютого: Атлетіко переграв Ювентус, Манчестер Сіті розібрався із Шальке
Головні новини футболу 20 лютого: Атлетіко переграв Ювентус, Манчестер Сіті розібрався із Шальке

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 лютого.

Ліга чемпіонів

У рамках 1/8 фіналу турніру Атлетіко впевнено переграв Ювентус і зробив заявку на вихід у чвертьфінал – відео голів та огляд матчу.

Також Манчестер Сіті у меншості вирвав перемогу над Шальке на виїзді – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Київське Динамо U-19 розгромило Ювентус U-19 та вийшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА – відео голів та огляд матчу.

Україна

Іспанець Фран Соль пообіцяв виправдати довіру голами за Динамо – іспанця офіційно презентували в якості новачка киян.

Натомість Львів офіційно підписав ще 3-х бразильців – їх вже 14 у команді. Також Десна офіційно оголосила про підписання Парцванії.

Луганська Зоря виключила Гордієнка із заявки на УПЛ, а також відмовилася від підписання захисника Порту Фонсеки.

Інші топ-події

У Лізі Європи Севілья переграла Лаціо та стала першим учасником 1/8 фіналу Ліги Європи – відео голів та огляд матчу.

Канали Футбол 1/2 не транслюватимуть АПЛ з наступного сезону – з'явиться нова альтернатива. А Мауріціо Саррі отримає близько 5 мільйонів фунтів у разі звільнення з Челсі.

Тим часом Зідан та Лемпард – основні кандидати на заміну Саррі на посаді наставника Челсі. Також Хосеп Гвардіола хоче витратити 150 мільйонів фунтів на партнера Ярмоленка та ще 2-х англійських талантів.

Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Одинадцять перлин київського Динамо
    Сергій Тищенко — 20 лют8880 Одинадцять перлин київського Динамо
10
год
:
53
хв
Айнтрахт Франкфурт
19:55
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук