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Зидан и Лэмпард – основные кандидаты на замену Сарри на посту наставника Челси, – Sky Sports

11:01 33 Читати українською
Зидан и Лэмпард – основные кандидаты на замену Сарри на посту наставника Челси, – Sky Sports
Фрэнк Лэмпард / соцсети

Челси хочет пригласить Зинедина Зидана и Фрэнка Лэмпарда в случае отставки Маурицио Сарри.

Челси размышляет над отставкой главного тренера Маурицио Сарри. По информации Sky Sports, "синие" рассматривают двух кандидатов на замену – Зинедина Зидана и Фрэнка Лэмпарда.

Сарри уволят, если Челси не выиграет Кубок английской лиги

Француз находится в творческом отпуске после неожиданного ухода из мадридского Реала, с которым выиграл 3 Лиги чемпионов подряд.

Лэмпард только в этом сезоне начал свою профессиональную тренерскую карьеру, возглавив Дерби Каунти.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

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