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Гвардиола хочет потратить 150 миллионов фунтов на партнера Ярмоленко и еще 2-х английских талантов

13:12 164 Читати українською
Гвардиола хочет потратить 150 миллионов фунтов на партнера Ярмоленко и еще 2-х английских талантов
Хосеп Гвардиола / Фото: соцсети

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола нацелился на 3 английских молодых игроков.

Наставник "горожан" хочет увеличить количество англичан в своей команде, поэтому нацелился на трех молодых английских футболистов, которые могут обойтись Манчестер Сити в 150 миллионов фунтов.

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В список Гвардиолы вошел защитник Кристал Пэлас Арон Ван Биссака, защитник Лестера Бен Чилвел, а главной целью летнего трансферного окна стал партнер Ярмоленко по Вест Хэму Деклан Райс, сообщает The Sun.

20-летний полузащитник может быть приобретен за 70 миллионов фунтов и рассматривается как потенциальная замена Фернандинью.

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