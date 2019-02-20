Каналы Футбол 1/2 не будут транслировать АПЛ со следующего сезона: появится новая альтернатива, – СМИ

Футбол 1/2 не будут транслировать АПЛ / Фото ФК Челси

Каналы Футбол 1 и Футбол 2 не будут показывать матчи АПЛ с сезона 2019/20, права выкупил другой холдинг.

АПЛ не будет транслироваться каналах Футбол 1 и Футбол 2 с сезона 2019/20, сообщает Sport Arena.

Права на показ английского первенства в Украине приобрел холдинг Setanta. Пока канал не работает в Украине, но планирует запуститься в новом сезоне.

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Каналы Футбол 1 и Футбол 2 имели права на трансляцию матчей английского чемпионата, начиная с сезона 2010/11, приобретя их осенью 2010 года. Перед этим поединки АПЛ можно было посмотреть на каналах Спорт 1 и Спорт 2.

На каналах Футбол останутся матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Серии А. Скорее всего, они продолжат показывать УПЛ, которая будет продаваться единым пулом.

Напомним, чемпионаты Испании, Франции и Германии в Украине показывает портал MEGOGO.

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