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Севилья – Лацио – 2:0 – видео голов и обзор матча

20 февраля 23:57 20 Читати українською
Севилья – Лацио – 2:0 – видео голов и обзор матча
Севилья – Лацио – 2:0 – видео голов и обзор матча

Севилья победила Лацио в матче 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лига Европы 2018/19, 1/16 финала, ответные

Севилья – Лацио – 2:0

Голы: Бен-Еддер, 20 Сарабия, 78

Удаление: Васкес, 60 – Марушич, 71

Севилья переиграла Лацио и стала первым участником 1/8 финала Лиги Европы

Матч начался с быстрой травмы Эскудеро, которого уже на 6 минуте сменил Промес. Лацио завладел инициативой, однако андалусийцы вышли вперед в счете. Сарабия получил мяч перед штрафной и вторым касанием пробил, Стракоша отбил прямо на Бен-Еддера, который беспрепятственно закатил мяч в пустые ворота. Лацио пытался отыграться и имел неплохие шансы забить, особенно после удаления Васкеса, но Марушич быстро уравнял составы. Сарабия на 78 минуте удвоил преимущество испанцев и лишил Лацио шансов на проход в следующий раунд.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы1/16 финала

Севилья - Лацио: Среда 20 февраля 2019

Севилья
Матч окончен
2 : 0
Лацио
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