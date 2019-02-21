Атлетико уверенно переиграл Ювентус и сделал заявку на выход в четвертьфинал

Мадридский Атлетико одолел туринский Ювентус в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2018/19, 1/8 финала, первые матчи

Атлетико – Ювентус – 2:0

Голы: Хименес, 78, Годин, 83

Атлетико – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор матча

Дебют встречи активно решили провести обе команды. Однако, уже через несколько минут инициативу перехватил Атлетико. Тем не менее, первый опасный момент возник у Юве. Хименес завалил соперника у своей штрафной, но удар Роналду со штрафного Облак вытащил из-под перекладины. Еще один момент туринцы создали через две минуты – Пьянич навесом от углового флажка нашел Бонуччи, но центрбек пробил над воротами.

Трибуны Ванда Метрополитано погнали "матрасников" вперед и те откровенно прижали Ювентус к воротам. Даже когда мяч оказывался у "Старой синьоры", то игроки Атлетико сразу начинали активно прессинговать, даже в чужой штрафной. Постепенно это начало давать свои плоды. На 21-й минуте у ворот Щенсны возник настоящий пожар, но с ударами Коке и Гризманна оборона итальянского гранда справилась.

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А на 27-й минуте Диего Коста решил нарисовать пенальти, но VAR помог рефери разобраться в эпизоде ​​– лишь штрафной. Выполнять стандарт взялся Гризманн, но удар француза над стенкой не стал неожиданностью для Щенсны, который вытащил мяч из верхнего угла. После этого эпизода Турин окончательно решил занять оборону у своих ворот в ожидании провала соперника. Но до конца первой половины игры никто из соперников осмысленной атаки создать так и не сумел.

Старт второго тайма тоже был за Атлетико. Сначала мадридцы создали момент для Диего Косты, но бразильский испанец потерял фактически выход один на один после паса Гризманна на 50-й минуте. Юве в свою очередь ответил ударом Пьянича, но мяч после удара боснийца разминулся со штангой. А еще через 3 минуты супермомент упустил Гризманн: француз получил мяч на линии штрафной и, казалось, наверняка перебрасывал Щенсны, но польский кипер каким-то чудом дотянулся до мяча и перевел его в перекладину, а Кьеллини быстро сыграл на вынос.

Своего счастья в атаке попыталась найти и "Старая синьора", но под удар Роналду отчаянно бросился Годин. Атлетико мог наказать Ювентус за такое расточительство: на 70-й Филипе Луис навесом с левого фланга нашел Морату, а экс-форвард туринцев головой отправил мяч в сетку. Однако, перед этим испанец толкнул в спину Кьеллини и арбитр решил посмотреть повтор. VAR стал помощником итальянского гранда и Цвайер отменил взятие ворот.

Но на 78-й минуте не спас и арбитр, когда после подачи Лемара Мората пробил головой к дальней стойке и попал в защитника, а первым на добивании оказался Хименес и переиграл Щенсны. Юве попал в психологическую яму и за 5 минут пропустил во второй раз. Это Гризманн навесил со штрафного, а Годин лучше всех сориентировался после отскока и отправил мяч в ворота – 2:0!

Ювентус попытался забить хотя бы мяч, чтобы улучшить шансы на выход в 1/4 финала. Сначала Роналду создал момент для Бернардески, но удар из-под перекладины вытащил Облак, а уже в добавленное арбитром время звездный португалец не сумел замкнуть подачу партнера и головой пробил значительно мимо ворот.

Итак, уверенная победа Атлетико, сделавший весомую заявку на выход в следующую стадию перед выездом на Аппенины.