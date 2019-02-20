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Севилья переиграла Лацио и стала первым участником 1/8 финала Лиги Европы

21:00 54 Читати українською
Севилья переиграла Лацио и стала первым участником 1/8 финала Лиги Европы
Радость Бен-Еддера / Твиттер ФК Севилья

В матче 1/16 финала Лиги Европы Севилья одолела Лацио благодаря голу Бен-Йеддера. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Лига Европы 2018/19, 1/16 финала, ответные матчи

Севилья – Лацио – 2:0

Голы: Бен-Йеддер, 20, Сарабия, 78

Удаление: Васкес, 60 Марушич, 71

Матч начался с быстрой травмы Эскудеро, которого уже на 6 минуте сменил Промес. Лацио завладел инициативой, однако андалусийцы вышли вперед в счете. Сарабия получил мяч перед штрафной и вторым касанием пробил, Стракоша отбил прямо на Бен-Йеддера, который беспрепятственно закатил мяч в пустые ворота. Лацио пытался отыграться и имел неплохие шансы забить, особенно после удаления Васкеса, но Марушич быстро уравнял составы. Сарабия на 78 минуте удвоил преимущество испанцев и лишил Лацио шансов на проход в следующий раунд.

Лига Европы1/16 финала

Севилья - Лацио: Среда 20 февраля 2019

Севилья
Матч окончен
2 : 0
Лацио
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Лига Европы Лацио Лацио Севилья Севилья Севилья - Лацио Пабло Сарабия Пабло Сарабия
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