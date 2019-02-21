Манчестер Сити в меньшинстве вырвал победу над Шальке

Манчестер Сити благодаря голам Серхио Агуэро, Лероя Сане и Рахима Стерлинга добыл очень тяжелую победу над Шальке в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА 2018/2019, 1/8 финала

Шальке – Манчестер Сити – 2:3

Голы: Бенталеб, 38 (пен), 45 (пен) – Агуэро, 18 Сане, 85, Стерлинг, 90

Удаление: Отаменди, 68 (вторая жёлтая)

В первые 20 минут матча на поле была только одна команда – Манчестер Сити. Гости не выпускали соперника с их половины поля и держали мяч 70% игрового времени. Подопечные Доменико Тедеско много фолили и допускали ошибки, за которые англичане могли наказать не один раз. В частности, на 7-й минуте "горожане" разыграли красивую комбинацию, которую ударом головой под перекладину замкнул Агуэро – Ферманн спас.

Серия угловых и стандартов успеха Сити не принесла, но они раз за разом возвращали мяч под свой контроль и, наконец забили. На 18-й минуте Ральф Ферманн отдал пас на Салифа Сане, но его обокрал Давид Силва. После этого состоялся выход 2-в-1, в результате которого Агуэро покатил мяч в пустые ворота. Впрочем, арбитру пришлось послушать видеоассистентов, прежде чем засчитать этот гол, ведь перед этим был фол против Ута – его решили не принимать во внимание в этом эпизоде.

После забитого гола Шальке перестал отсиживаться в обороне и начал атаковать. Очень быстро гельзенкирхенцы нашли слабое место на правом фланге, где Ут и Калиджури регулярно вылетали в контрвыпады с ударом: на 25-й Марк метров с 25-ти закрутил мяч мимо дальней штанги, а на 34-й выстрел Даниэля рукой в ​​собственной штрафной заблокировал Отаменди. Арбитр три минуты слушал помощников, но всё-таки поставил пенальти, который уверенно реализовал Бенталеб – 1:1!

Не успели команды отойти от этого пенальти, как Карлос Дель Серро назначил второй. На 43-й минуте Шальке заработал стандарт в центре, Калиджури выполнил подачу в штрафную, а Фернандиньо завалил на газон Салифа Сане – арбитр указал на "точку" без колебаний. Бенталеб подошёл к мячу и оформил дубль – 2:1! Такого поворота в матче чемпиона Англии против 14-й команды Германии не мог ожидать никто.

На старте второго тайма Сити быстро захватил инициативу. Уже на 47-й минуте манкунианцы могли сравнять счёт после выстрела Кевина Де Брюйне с линии штрафной, но мяч разминулся со штангой в считанных сантиметрах. Впрочем, в дальнейшем давление гостей начало испаряться: они много комбинировали, Агуэро и Гюндоган били по воротам с дистанции, Давид Силва врывался в штрафную, но всё было не очень острым. Шальке уверенно парировал все выпады англичан, а на 68-й минуте ещё и оставил их в меньшинстве – это Отаменди получил вторую жёлтую за фол против Бургшталлера.

На 70-х минутах Пепа Гвардиолы начали прижимать соперника по-крупному. На 74-й Кевин Де Брюйне выстрелил со штрафного под стенкой, но мяч после маленького рикошета пролетел рядом со штангой. На 76-й Бернарду Силва выполнил крутой прорыв вдоль штрафной и пробил с её границ – над перекладиной! После этого Шальке несколько выровнял матч, и сложилось впечатление, что дело идёт к победе хозяев.

Пеп не желал с этим мириться. Он выпустил на поле экс-игрока Шальке Сане, и это решение стало спасительным: Сити заработал штрафной в метрах 30-ти от ворот, а Лерой прямым ударом попал точно в девятку – 2:2. Манчестер пошёл вперед за победой и неожиданно вырвал её на 90-й минуте: Стерлинг получил пас от Эдерсона, устоял в жесткой борьбе с Очипкой и вырвался один на один с Ферманном, пробив в дальний угол – 2:3. Шальке капитулировал.