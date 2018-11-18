Главные новости футбола 17 ноября: Украина готовится к матчу с Турцией, Португалия – первый полуфиналист Лиги наций

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 ноября.

Сборная Украины

Словацкие СМИ и пользователи соцсетей по-разному отреагировали на разгромное поражение Украины в последнем поединке Лиги наций против Словакии. К слову, это поражение стало первым для подопечных Андрея Шевченко в 2018 году.

"Футбол 24" разобрался, почему новая схема "сине-желтых" не сработала в матче со словаками. Кроме того, мы подготовили материал, в котором отметили, какие необходимо сделать выводы из фиаско Украины в заключительной игре Лиги наций.

К слову, сборная Украины уже прилетела в Турцию и провела первую тренировку в Анталии. В составе команды прилетели Роман Яремчук и Сергей Кривцов, у которых были определенные повреждения. Форвард, который испытывал проблемы со спиной и не сыграл против Словакии, имеет хорошие шансы выйти на поле в спарринге с турками.

Лига наций

В дивизионе А Италия и Португалия сыграли вничью, которая позволила действующим чемпионам Европы досрочно занять первое место в группе. Итальянцы завершили турнир на второй позиции, Польша вылетает в дивизион B. Португалия стала первой командой дивизиона А, которая гарантировала себе выход в полуфинал Лиги наций.

Сборная Турции, с которой Украина вскоре проведет контрольный матч, дома уступила Швеции и вылетела в дивизион C. Шведы в заключительном матче против России определят победителя группы. Литва, в свою очередь, после поражения от Румынии следующий розыгрыш Лиги наций играть в дивизионе D.

В балканском дерби Сербия победила Черногорию и сохранила хорошие шансы на повышение в классе. В последнем туре сербам необходимо обыграть немотивированную Литву.

Другие топ-события

Экс-наставник Динамо Анатолий Демьяненко может возглавить Черноморец. Одесский клуб рассматривает вариант смены тренера уже зимой, а Демьяненко является одним из претендентов.

А вот бывшие игроки сборной Украины Марко Девич, Олег Гусев, Эдмар и другие получили тренерские дипломы категории "А".