"Разобрали Украину, как велосипед". Словацкие СМИ расхваливают свою сборную за эффектный разгром команды Шевченко

Словакия уничтожила сборную Украины в последнем для нас матче Лиги наций со счетом 4:1. Местные журналисты не жалели комплиментов новому главному тренеру Павлу Гапалу, однако в эйфорию после разгрома Украины не впадают.

Все словацкие СМИ по итогам триумфального матча против Украины акцентируют внимание на трех моментах. Во-первых, восхищаются дебютом нового наставника "соколов" Павела Гапала, который обыграл лидера группы. Во-вторых, называют победу в Трнаве реваншем за поражение во Львове. В-третьих, отмечают, что этот результат не будет иметь никакого значения без победы над Чехией в последнем матче – тогда Словакия вылетит в дивизион C.

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"Таким образом Словакия одержала вторую победу в 8 поединках против Украины – при трех поражениях и трех ничьих. Этот успех стал роскошным реваншем за минимальную сентябрьскую неудачу во Львове со счетом 0:1.

Счастливая рука Гапала против Украины – мы хотим победить в Праге. Словацкие футболисты показали себя в невероятном свете в первом матче под руководством Павела Гапала", – говорится уже в другом материале этого издания.

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