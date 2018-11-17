Украина потерпела крупнейшеее фиаско в своей истории – какие выводы и перемены в составе должен был бы сделать Шевченко

Пропустить от Словакии 4 гола и забить лишь раз – это больший стыд, чем проиграть Испании и Хорватии 0:4. Сборная Украины впервые в своей истории крупно проиграла не топ-сборной.

Это произошло уже в третий раз при Шевченко, или 6-й разгром в истории

Это был непонятный конфуз. Сборная Украины сыграла будто бы еще один товарищеский матч без души, хотя это на самом деле была игра официального турнира Лиги наций, если кто не понял. После встречи Коноплянка и Пластун в один голос заявляли примерно следующее: "Хорошо, что не наш вечер наступил в матче, который ничего не решал". В этом большая суть нашего болезненного провала. Мы делим матчи на важные и не важные, хотя перед стартовым свистком говорим совершенно противоположные вещи. Вспомним проигранный матч против Мальты. После него Шевченко заявлял, что раздался тревожный звоночек.

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Тогда тоже были вопросы к мотивации, настрою на игру. Затем была ничья против Саудовской Аравии. И сейчас это. Не исключено, что сборная Украины переоценила себя и недооценила Словакию, которая давно не показывала такого быстрого и агрессивного футбола. Фактически до 45-й минуты мы не сопротивлялись ни в защите, ни в нападении. Затем стало ощутимо лучше, как будто наконец-то вспомнили, что надо вийти на поле. Самое печальное, что словаки нашли, кем заменить травмированного Куцку, и продолжили нагнетать у наших ворот, будто и не потеряли ключевого бойца. А у нас что с Кривцовым, что с Пластуном был проходной двор. И Борячук по сути не смог заменить Яремчука, который выбыл в последний момент.

Еще раз повторим – мы пропустили 4 от Словакии, которая за последние пару лет и 3 гола забивала только составленной из футзалистов и ​​любителей Дании, более чем скромной Мальте и экзотическому Таиланду, занимающему 121-е место в рейтинге ФИФА. Столько же от словаков пропустили только Литва и Люксембург за 9 лет. Но мы не дождались от тренерского штаба слов, что подобный результат недопустим, и это печально. Зато там сказали, что счет мог быть совсем другой, у нас был достаточно моментов. Так и словаки сколько шансов упустили с убийственных позиций! Ну, впрочем это главный тренер Барселоны Вальверде может признать, что проиграл центр поля, ошибившись с тактикой, после поражения 3:4 от Бетиса. В наших широтах такого не принято делать.

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До сих пор "сине-желтых" громили только Хорватия (0:4), Германия (1:4), Испания (0:4), Италия (0:3) и Франция (0:3). Единственное утешение, что дома разгромных фиаско еще не было. Так эти 5 команд хотя бы выигрывали медали чемпионатов мира и Европы. Словакия же может похвастаться лишь 1/8-й финала крупных турниров.

Борячук, Пластун и Бойко не использовали шанс – кто вместо

Форвард Мариуполя получил шанс своей жизни, но на деле абсолютно потерялся на поле. Лишь 12 касаний к мячу за более чем 60 минут на поле – меньше всех партнеров. Даже Кривцов, который ушел с поля на 14-й, имел больше (17). У Борячука есть все данные для того, чтобы стать интересным форвардом. Не хватает амбиций, которые заставляют того же Зинченко грызть землю под руководством Гвардиолы в качестве резервиста. Не хватает и работы над собой. Андрей до сих пор формально принадлежит Шахтеру, но не убеждает Фонсеку вовсе. Он очень нестабилен даже в Украине (4 гола за сезон УПЛ – у того же Шведа вдвое больше) и молодежке. Поэтому не стоило удивляться, что он только раз в час сделал полезное действие, хотя и там несколько поспешно отдал Коноплянке. А еще через Instat Index форвард стал наименее полезным среди всех полевых игроков (180), лишь на 7 пунктов опередив вратаря Бойко.

Борячук вышел просто потому, что после травмы Яремчука было некому. Это единственный центрфорвард, который остался. Подтверждением этого стал выход Коваленко на замену Андрею. Марьян Швед, все же, больше фланговый нападающий, хотя на таком безрыбье и на вингера Карпат могут поставить. Скажем вместо Коноплянки против турок, почему бы и нет? При таких условиях удивляет, почему не возвращают в сборную Романа Зозулю. Этот парень довольно результативно действует в Испании и точно будет рвать жилы за свою страну. Тот же Василий Кравец также выступает в Сегунде, и ничего – едет на сборы национальной команды.

Пластун также дебютировал не слишком удачно. Из-под экс-защитника Карпат соперник забил 3-й гол, который фактически морально прибил украинцев. По полезности действий он третий худший в команде Шевченко. С большой вероятностью мы увидим вместо Игоря 19-летнего Миколенко. Динамовец может и весь левый фланг при схеме 3-4-2-1 закрыть, и стать одним из трех центральных защитников. Виталий набрал неплохую форму, и только его возраст может отпугивать тренерский штаб.

С Денисом Бойко все понятно – он свое место в основе заработал хорошей работой в клубе, но повторил ужасы из прошлого. После таких результативных ошибок голкипер Динамо еще долго будет ждать нового шанса в сборной. Пришло время нашего третьего вратаря. Андрей Лунин имеет большие шансы выйти с первых минут против Турции, где также можно поэкспериментировать – Пятов, впервые за 9 лет не сыгравший официальный матч за Украину, может отдохнуть еще и в спарринге.

Схема 3-4-2-1 не работает с этим подбором исполнителей

Далеко не факт, что Шевченко отойдет от своих экспериментов с трио центральных защитников. Андрей Николаевич сказал после игры: "Не думаю, что тактическая схема повлияла на итог матча". То есть признавать свою неправоту он отказался. Для чего вообще было ломать то, что хорошо работало и начало приносить плоды? На ум приходит разве что два объяснения. Либо легенда Милана видит себя в будущем наставником великого итальянского клуба, где эта схема активно и успешно практикуется, а следовательно должен демонстрировать Европе более разнообразный набор тактик. Либо Шевченко готовится так играть против грандов из Дивизиона А, куда мы попали, несмотря на провал в Словакии. В теорию о том, что это из-за травмы Марлоса и Ярмоленко тренеры команды пошли на временный эксперимент, как-то не очень верится.

Будет довольно интересно, если даже после такого команда продолжит наигрывать необычную схему в спарринге против Турции. Возможно, это действительно стоит попробовать. Однако необходимы изменения. Как ни странно, но сборной не хватало не слишком надежного в последнее время Ракицкого. Ярослав при схеме с тремя защитниками может взять на себя роль того, кто активно работает на атаку: здесь и длинные передачи, и подключения. Впрочем сейчас это не вариант – у игрока Шахтера "проблемы физического характера", как выразился главный тренер сборной. Возможно, стоит рискнуть с тем же Дмитрием Чигринским. Или идти ва-банк и ставить на Виталия Миколенко.

Можно было бы вообще попробовать воспроизвести в сборной динамовское сочетание, которое в последнее время заработало: от защитника Миколенко до диспетчера Шапаренко через Буяльского в опорной зоне. Тем более, что тот же Малиновский сейчас ничем не впечатляет, а с Коноплянки так себе плеймейкер в центре. Хотя это было бы слишком смело. Более вероятно, что многие просто получат второй шанс.

Позитив пробивался с боями

Сборная выдала моментами просто классный футбол после перерыва. Понравился активный и резкий Шапаренко, хотя его заблокированная попытка удара (или это был пас?) едва не завершилась 5-м голом – словаки бездарно разыграли убийственную контру, а помог им в этом... Цыганков, который на последних секундах такой рывок назад совершил, что заслуживает только хвалебных слов. Виктор проснулся после перерыва уже и в атаке. Жаль, что так поздно и не очень эффективно. А вот Шапаренко вполне мог бы выйти и с первых минут на Турцию. Неплохо подыгрывал партнерам после выхода на замену и Коваленко, хотя он вовсе не девятка.

Караваев все еще очень интересно работает на атаку, и за это ему хочется простить его недоработки в защите. Зинченко несколько реабилитировался за провальный первый тайм, когда он просто дарил мяч соперникам и терялся в обороне. Понравилась неравнодушие и трудолюбие наших крайних защитников даже в условиях разгромного счета. С их зон приходили голы, но не только двое Александров должны были там отрабатывать. В целом же сборная Украины подарила нам слишком много приятных моментов в 2018-м году, чтобы вспоминать теперь только словацкую переделку. Мы вышли в Дивизион А Лиги наций, но это означает, что надо еще труднее и серьезнее работать во ВСЕХ матчах, а не витать в облаках.

Словакия – Украина: Шевченко шокирует тактикой, Бойко и компания – детскими провалами в матче Лиги наций