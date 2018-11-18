toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІГА НАЦІЙ СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ІТАЛІЯ - ПОРТУГАЛІЯ

Головні новини футболу 17 листопада: Україна готується до матчу з Туреччиною, Португалія – перший півфіналіст Ліги націй

07:00 2 Читать на русском
Головні новини футболу 17 листопада: Україна готується до матчу з Туреччиною, Португалія – перший півфіналіст Ліги націй
Збірна України прибула в Туреччину / фото: ФФУ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 17 листопада.

Збірна України

Словацькі ЗМІ та користувачі соцмереж по-різному відреагували на розгромну поразку України у останньому поєдинку Ліги націй проти Словаччини. До слова, ця поразка стала першою для підопічних Андрія Шевченка у 2018 році.

"Футбол 24" розібрався, чому нова схема "синьо-жовтих" не спрацювала у матчі зі словаками. Крім того, ми підготували матеріал, у якому зазначили, які необхідно зробити висновки з фіаско України у заключній грі Ліги націй.

До слова, збірна України вже прилетіла в Туреччину та провела перше тренування в Анталії. У складі команди прилетіли Роман Яремчук та Сергій Кривцов, у яких були певні пошкодження. Форвард, який відчував проблеми зі спиною та не зіграв проти Словаччини, має хороші шанси вийти на поле у спарингу з турками.

Ліга націй

У дивізіоні А Італія та Португалія зіграли внічию, яка дозволила чинним чемпіонам Європи достроково посісти перше місце в групі. Італійці завершили турнір на другій позиції, Польща вилітає у дивізіон B. Португалія стала першою командою дивізіону А, яка гарантувала собі вихід у півфінал Ліги націй.

Збірна Туреччини, з якою Україна незабаром проведе контрольний матч, вдома поступилась Швеції та вилетіла в дивізіон C. Шведи в заключному матчі проти Росії визначать переможця групи. Литва, у свою чергу, після поразки від Румунії наступний розіграш Ліги націй гратиме в дивізіоні D.

В балканському дербі Сербія здолала Чорногорію та зберегла хороші шанси на підвищення у класі. В останньому турі сербам необхідно обіграти невмотивовану Литву.

Інші топ-події

Екс-наставник Динамо Анатолій Дем'яненко може очолити Чорноморець. Одеський клуб розглядає варіант зміни тренера вже взимку, а Дем'яненко є одним із претендентів.

А от колишні гравці збірної України Марко Девіч, Олег Гусєв, Едмар та інші отримали тренерські дипломи категорії "А".

Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
23
хв
Англія
16:00
Хорватія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук