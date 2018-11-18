Головні новини футболу 17 листопада: Україна готується до матчу з Туреччиною, Португалія – перший півфіналіст Ліги націй

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 17 листопада.

Збірна України

Словацькі ЗМІ та користувачі соцмереж по-різному відреагували на розгромну поразку України у останньому поєдинку Ліги націй проти Словаччини. До слова, ця поразка стала першою для підопічних Андрія Шевченка у 2018 році.

"Футбол 24" розібрався, чому нова схема "синьо-жовтих" не спрацювала у матчі зі словаками. Крім того, ми підготували матеріал, у якому зазначили, які необхідно зробити висновки з фіаско України у заключній грі Ліги націй.

До слова, збірна України вже прилетіла в Туреччину та провела перше тренування в Анталії. У складі команди прилетіли Роман Яремчук та Сергій Кривцов, у яких були певні пошкодження. Форвард, який відчував проблеми зі спиною та не зіграв проти Словаччини, має хороші шанси вийти на поле у спарингу з турками.

Ліга націй

У дивізіоні А Італія та Португалія зіграли внічию, яка дозволила чинним чемпіонам Європи достроково посісти перше місце в групі. Італійці завершили турнір на другій позиції, Польща вилітає у дивізіон B. Португалія стала першою командою дивізіону А, яка гарантувала собі вихід у півфінал Ліги націй.

Збірна Туреччини, з якою Україна незабаром проведе контрольний матч, вдома поступилась Швеції та вилетіла в дивізіон C. Шведи в заключному матчі проти Росії визначать переможця групи. Литва, у свою чергу, після поразки від Румунії наступний розіграш Ліги націй гратиме в дивізіоні D.

В балканському дербі Сербія здолала Чорногорію та зберегла хороші шанси на підвищення у класі. В останньому турі сербам необхідно обіграти невмотивовану Литву.

Інші топ-події

Екс-наставник Динамо Анатолій Дем'яненко може очолити Чорноморець. Одеський клуб розглядає варіант зміни тренера вже взимку, а Дем'яненко є одним із претендентів.

А от колишні гравці збірної України Марко Девіч, Олег Гусєв, Едмар та інші отримали тренерські дипломи категорії "А".