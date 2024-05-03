Украина, Первая лига, 2-й этап, 7-й тур

Чемпионская группа

Агробизнес – Левый берег – 0:2

Голы: Когут, 86, Спиваков, 90+2 (п.)

Группа выбывания

МФК Металлург – Металлист – 0:3

Голы: Дигтярь, 37, Рязанцев, 51, Луцив, 90+2

Кремень – Подолье – 1:1

Голы: Куць, 4 – Федоров, 30

Капитан сборной Украины прокомментировал интерес со стороны Манчестер Юнайтед – в приоритете защитника другой клуб

В Чемпионской группе Агробизнес дома уступил Левому берегу. Подопечные Александра Чижевского оказали достойное сопротивление киевлянам, однако в концовке матча не упустили прострел во вратарскую, который удачно замкнул Когут. А уже в добавленное время гости заработали право на пенальти (за подкат на Астахове): Спиваков с первой попытки не сумел пробить экс-голкипера сборной Азербайджана Поповича, но был первым на добивании. Левый берег набрал 49 очков и идет в турнирной таблице третьим, Агробизнес с 34-мя пунктами предпоследний.

В Группе выбывания Металлист в гостях разбил МФК Металлург. Главная звезда харьковчан Кирилл Дигтяр, к которому проявлял интерес даже Манчестер Юнайтед, в конце первого тайма оформил "сухой лист", а после перерыва Багачанский с Рязанцевым разорвали оборону запорожцев и закатали второй мяч. Уже в добавленное время Луцив дальним ударом пробил под дальнюю штангу. Победа принесла Металлисту 28 очков и подняла на четвертую строчку группы, Металлург с 25-ю баллами пятый.

Заканчивали игровой день Кремень и Подолье. Куць вывел Кремень вперед уже на 4-й минуте, однако победный результат держался лишь до 30-й минуты, когда в ответ забил Федоров, сравняв счет. Кремень почти нет шансов спастись от вылета – отставание от спасительного 15-го места составляет 7 очков за 3 тура до конца первенства.