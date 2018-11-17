Лига наций: Сербия обыграла Черногорию и закрепилась на первом месте в группе

В 5 туре Лиги наций сборная Сербии дома в принципиальном поединке обыграла Черногорию и оторвалась от ближайшего преследователя уже на 4 очка.

В балканском дерби снова сильнее оказались сербы. Судьбу матча решили два гола в середине первого тайма. Сначала Льяич точным ударом завершил контратаку Сербии, а через 2 минуты Митрович классно переправил мяч в ворота после навеса Коларова. Он мог добивать Черногорию, однако не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

Украина потерпела крупнейшее фиаско в своей истории – какие выводы и изменения в составе должен сделать Шевченко

Во втором тайме гости сократили отставание в счете, однако на большее их не хватило. Сербия удержала победу и набрала 11 пунктов. У Черногории, которая потеряла шансы на повышение в классе, 7 очков и пока 2 место. На балл меньше у Румынии, которая вечером проведет свой матч против Литвы.

В последнем туре Сербия дома сыграет против аутсайдера группы Литвы. Черногория примет Румынию.

Лига наций, 5 тур. Лига C, группа 4

Сербия – Черногория – 2:1

Голы: Льяич, 30, Митрович, 32 – Мугоша, 70

Нереализованный пенальти: Митрович, 38