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Лига наций: Турция проиграла Швеции и вылетела из дивизиона В

20:56 111 Читати українською
Лига наций: Турция проиграла Швеции и вылетела из дивизиона В
Турция проиграла Швеции

Состоялись матчи Лиги наций в дивизионах В и D. Победы одержали Швеция, Азербайджан и Косово.

В матче 2 группы дивизиона В Турция принимала Швецию. Матч закончился минимальной победой гостей. Поэтому шведы имеют в своем активе 4 очка и оставляют за собой теоретический шанс выйти в дивизион А Лиги наций, если обыграет Росию. Турция, которая 20 ноября сыграет товарищеский матч против Украины, вылетает в дивизион С с 3 пунктами.

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В матче дивизиона D встречались Азербайджан и Фарерские острова. Хозяева победили со счетом 2:0 В матче той же группы Косово разбило Мальту 5:0.

За тур до окончания Косово возглавляет группу с 11 очками, далее Азербайджан с 9 пунктами, Фарерские острова имеют 4 балла и занимают 3 место, замыкает группу Мальта с 2 очками.

Лига наций, дивизион В, группа 2, 5 тур

Турция – Швеция – 0:1

Гол: Гранквист, 71 (пен)

Дивизион D, группа 3, 5 тур

Азербайджан – Фарерские острова – 2:0

Голы: Назаров, 18 Мадатов, 28

Мальта – Косово – 0:5

Голы: Мурикви, 15 Кололли, 70, Авдияй, 78, 80, Рашика, 86.

Лига наций5 тур

Азербайджан - Фарерские острова: Суббота 17 ноября 2018

Азербайджан
Матч окончен
2 : 0
Фарерские острова
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