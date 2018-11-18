Лига наций: Португалия удержала ничью в матче с Италией и обеспечила себе победу в группе

Италия сыграла вничью с Португалией в матче 5 тура Лиги наций. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция поединка Италия – Португалия на сайте "Футбол 24" стартовал в 21:45. Перед этим поединком действующие чемпионы Европы возглавляли группу, набрав 6 очков в двух матчах. "Скуадра адзурра" имела в своем активе 3 пункта в 3 сыгранных матчах, соответственно, хозяев в отчетной дуэли устраивала только победа. Напомним, португальцам не мог помочь Криштиану Роналду, не получивший вызов в национальную команду.

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Матч на миланском Джузеппе Меацца активнее начали хозяева. Уже на стартовых секундах итальянцы провели массированную атаку, однако до акцентированного удара по воротам дело не дошло. А вот на 5-й минуте Италия упустила отличный момент – Инсинье пробил издали, Патрисиу отбил перед собой, а добивание Иммобиле оказалось неточным! Еще через несколько минут пробивал Флоренци – рядом со штангой.

Португалия ответила ударом Брумы, который был заблокирован Кьеллини. К слову, этот матч стал 100-м для защитника в футболке национальной команды. Через несколько минут классно простреливал Канселу – Флоренци прочитал ситуацию и выбил мяч.

Италия продолжала владеть инициативой, однако следующего момента пришлось ждать довольно долго. На 35-й минуте Иммобиле не использовал выход фактически один на один с Партисиу, пробив в голкипера. После розыгрыша углового пробивал Бонуччи – рядом со штангой. Был еще удар Бираги со штрафного в стенку.

Италия полностью доминировала в первой половине игры, однако поразить ворота Патрисиу так и не смогла. К слову, Португалия потеряла двух игроков на следующий матч против Польши – Марио Руй и Рубен Невеш получили желтые карточки и пропустят поединок из-за дисквалификации.

Второй тайм начался так же, как и первый. Уже на старте второй 45-минутки итальянцы разыграли классную комбинацию, которую ударом завершил Кьеза – неточно. Еще один пас Верратти испортил Инсинье, не сумевший приять довольно простой мяч. А мог выйти один на один с голкипером...

Чемпионы Европы после этого несколько отвели игру от своих ворот, а затем создали и свой момент – Жоау Мариу, вышедший на замену, из пределов штрафной пробил выше. А на 76-й минуте Португалия создала свой лучший момент. После удара Карвалью с линии штрафной Доннарумма в невероятном прыжке спас "Скуадру адзурру"!

Италия, поняв, что терять нечего, пошла вперед. После дальнего удара Инсинье мяч прошел мимо ворот, а на падение Кьезы в штрафной арбитр не отреагировал. Владея существенным преимуществом на протяжении всей игры, подопечные Роберто Манчини так и не сумели забить хотя бы гол.

Как и год назад в матче плей-офф на ЧМ-2018 против Швеции, Италия не сумела на Сан-Сиро одержать такую важную победу. Португалия удержала необходимую ничью и выиграла группу 3. У пиренейцев 7 очков и матч против Польши, которая уже оформила вылет в дивизион B. Италия завершила Лигу наций с 5 очками в активе – это вторая позиция.

Лига наций, 5 тур. Дивизион А, группа 3

Италия – Португалия – 0:0