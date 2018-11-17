"Невероятно шикарный позор" и "Походу, Шева специально "слил" Бойко": реакция соцсетей на Словакия – Украина

Сборная Украины завершила свои выступления на групповом этапе Лиги наций разгромным поражением от Словакии. Несмотря на гарантированное первое место в группе, игра "сине-желтых" вызвала настоящее недовольство в соцсетях.

Украина уступила на выезде Словакии со счетом 1:4. Андрей Шевченко решил попробовать новую схему 3-4-3, однако эксперимент наставника "сине-желтых" полностью провалился, признают эксперты. Кроме этого, немало критики в свой адрес получил Денис Бойко, который заменил в воротах Пятова и откровенно не выручил команду.

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"В сентябре 2005-го сборная провела, несмотря на поражение, один из лучших матчей по содержанию игры. Против Турции, когда вышли на ЧМ. С тех пор большинство поединков без турнирной мотивации можно охарактеризовать небольшой перестановкой строк классика: Буратино, дружочек, я так устала", – объясняет комментатор Дмитрий Джулай провал сборной Украины.

У вересні 2005-го збірна провела, попри поразку, один з найкращих матчів за змістом гри. Проти Туреччини, коли вже вийшли на ЧС. Відтоді більшість поєдинків без турнірної мотивації можна схарактеризувати невеличкою перестановкою рядків класика: Буратіно, дружочєк, я так устала. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 16 листопада 2018 р.

Журналист программы ПРОФУТБОЛ и комментатор 2+2 Роман Бебех также считает, что подопечные Шевченко играли без настроения: "Вопрос не в новой схеме, а в том, что мы первый тайм пешком отходили".

Питання не в новій схемі, а в тому, що ми перший тайм пішки відходили #СловаччинаУкраїна — Роман Бебех (@roman_bebekh) 16 листопада 2018 р.

"В последний раз сборная Украины пропустила четыре мяча в официальном матче на ЧМ-2006 от Испании", – напоминает журналист программы ПРОФУТБОЛ и футбольный комментатор Вадим Скичко.

Востаннє збірна України пропустила чотири м'ячі у офіційному матчі на ЧС-2006 від Іспанії — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 16 листопада 2018 р.

"Не, походу Шевченко спецом "слил" Бойко таким экспериментом...", – иронизирует блогер Михаил Смоловой.

Комментатор каналов Футбол 1/2 Виктор Вацко призывает Шеву не бояться экспериментировать после погрома от словаков: "Эксперимент провалился. Но это отнюдь не означает, что больше экспериментировать не нужно".

Експеримент провалився. Але це аж ніяк не означає, що більше експериментувати не потрібно. — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 16 листопада 2018 р.

"Давно нравилась игра Борячука. Это первый украинский форвард за долгое время, который не просто борется-цепляется за мяч, а имеет скорость для работы в свободных зонах и пластичность при завершающих ударах. Не понимаю скепсиса интернет-экспертов по его появлению в основе", – отмечает игру форварда Шахтера комментатор каналов Футбол 1/2 Кирилл Круторогов.

Давно подобалася гра Борячука. Це перший український форвард за довгий час, який не просто бореться-чіпляється за м’яч, а має швидкість для роботи у вільних зонах та пластичність при завершальних ударах. Не розумію скепсису інтернет-експертів щодо його появи в основі. — Кирило Круторогов (@Krutorogov) 16 листопада 2018 р.

"Эксперимент- это хорошо, но тактика 3-4-3 для сборной Украины в первом тайме оказалась ужасной. Плюс ошибка (или две Бойко). Ну и отсутсвие в первую очередь Марлоса очень заметно", – считает бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко, который также обращает внимание на слабую игру Бойко.

Эксперимент- это хорошо, но тактика 3-4-3 для сборной Украины в первом тайме оказалась ужасной. Плюс ошибка(или две Бойко). Ну и отсутсвие в первую очередь Марлоса очень заметно. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 16 листопада 2018 р.

Мне очень жаль и обидно, что Бойко так неудачно сыграл. Но это профессиональный спорт и здесь нет места сантиментам. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 16 листопада 2018 р.

"В ситуации, когда нужно отыгрывать три мяча за полчаса, Шевченко срочно поднимает со скамейки Коваленко. Напомнило ситуацию на ЧМ-2010, когда Капелло при 1:4 с немцами выпустил Хески.



А можно от места в дивизионе А отказаться? Просто спросил", – иронизирует блогер Виталий Пасичный.

В ситуации, когда нужно отыгрывать три мяча за полчаса, Шевченко срочно поднимает со скамейки Коваленко. Напомнило ситуацию на ЧМ-2010, когда Капелло при 1:4 с немцами выпустил Хески.



А можно от места в дивизионе А отказаться? Просто спросил. — Виталий Пасичный (@V_pas) 16 листопада 2018 р.

УЕФА в шоке разгромом Украина – удивленный "емодзи" говорит сам за себя.

"Мои карие глаза многое видали. Но сегодня. Расхлябанность и угловатость игроков нашей сборной довела до разгрома от словаков.Уж лучше я на это не смотрел".

Мои карие глаза многое видали.Но сегодня.Расхлябанность и угловатость игроков нашей сборной довела до разгрома от словаков.Уж лучше я на это не смотрел.#СловакияУкраина — George Fateev (@ApostolGeorgeUA) 16 листопада 2018 р.

"Невероятно шикарный позор!".

"Ужасный первый тайм сборной еще хуже, если понимать, что это практически основной состав, за исключением 2,5 позиций.

Был бы уместен емодзи "вздутый мяч", есть такой?", – пишет эксперт каналов Футбол 1/2 Артур Валерко.

Жахливий перший тайм збірної ще гірший, якщо розуміти, що це практично основний склад, за винятком 2,5 позицій. #SLKUKR



Був би доречний емодзі "здутий м'яч", є такий? — Artur Valerko (@ArchieValerko) 16 листопада 2018 р.

"Давно Шева так не лажал. Ещё никогда. Увидимся завтра".

Давно Шева так не лажал. Ещё никогда. Увидимся завтра. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 16 листопада 2018 р.

И еще немного об игре Бойко...

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