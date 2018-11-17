Гусев, Девич, Эдмар и другие тренеры получили диплом категории "А"

Сразу несколько экс-футболистов сборной Украины получили тренерские лицензии категории "А" UEFA.

Фотографию новоиспеченных специалистов в соцсети Instagram опубликовали Эдмар и Марко Девич.

Шацких, Калиниченко и еще 19 тренеров получили тренерскую лицензию PRO

Среди тех, кто получил диплом, – бывший полузащитник Динамо Олег Гусев, экс-хавбек Металлиста Эдмар, нападающий Сабаха Марко Девич, который известен своими выступлениями за тот же Металлист, экс-тренер Вереса Владимир Гоменюк, а также полузащитник СК Днепр-1 Сергей Кравченко.

В Украине диплом категории "А" дает возможность становиться тренером команд Первой и Второй лиг или ассистентом главного тренера в команде высшего дивизиона.