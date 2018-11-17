toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ НИДЕРЛАНДЫ - ФРАНЦИЯ

Гусев, Девич, Эдмар и другие тренеры получили диплом категории "А"

19:22 53 Читати українською
Гусев, Девич, Эдмар и другие тренеры получили диплом категории "А"
Марко Девич и Эдмар / фото из соцсетей

Сразу несколько экс-футболистов сборной Украины получили тренерские лицензии категории "А" UEFA.

Фотографию новоиспеченных специалистов в соцсети Instagram опубликовали Эдмар и Марко Девич.

Шацких, Калиниченко и еще 19 тренеров получили тренерскую лицензию PRO

Среди тех, кто получил диплом, – бывший полузащитник Динамо Олег Гусев, экс-хавбек Металлиста Эдмар, нападающий Сабаха Марко Девич, который известен своими выступлениями за тот же Металлист, экс-тренер Вереса Владимир Гоменюк, а также полузащитник СК Днепр-1 Сергей Кравченко.

В Украине диплом категории "А" дает возможность становиться тренером команд Первой и Второй лиг или ассистентом главного тренера в команде высшего дивизиона.

Теги
Эдмар Эдмар Сергей Кравченко Сергей Кравченко Владимир Гоменюк Владимир Гоменюк Олег Гусев Олег Гусев Марко Девич Марко Девич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
17
мин
Италия
21:45
Португалия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук