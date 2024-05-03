"Шмели" и 34-летний хавбек официально договорились, что не будут продлевать действующий контракт. После завершения сезона Ройс получит статус свободного агента.

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Марко находился в системе Дортмунда с 1995 по 2005 годы, но клуб не сразу разглядел в нем талант. Полузащитник проявил себя в других командах, чтобы в 2012-м вернуться в родную Боруссию. Сейчас в футболке "шмелей" Ройс провел 424 матча (четвертый результат в истории), оформив 168 голов (второй) и 128 ассистов.

Игровая роль ветерана в нынешнем сезоне несколько уменьшилась, но он остается лидером раздевалки и любимцем публики. Боруссия Д имеет отличный шанс выйти в финал ЛЧ. Дортмунд дома победил ПСЖ 1:0, а 7 мая сыграет ответный матч полуфинала на поле парижан.

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