Лига наций: Литва проиграла Румынии и вылетела в дивизион D, Шотландия разгромила Албанию

Состоялись матчи в дивизионе С Лиги наций. Румыния победила Литву, Шотландия – Албанию.
В матче первой группы дивизиона С Лиги наций Албания принимала Шотландию. Хозяева пропустили по 2 мяча в каждом из таймов и уступили 0:4.
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После этого матча Шотландия и Израиль имеют по 6 очков, Албания замыкает турнирную таблицу первой группы с 3 очками.
В матче 4 группы дивизиона С Румыния принимала аутсайдера квартета – Литву. Хозяева не дали шанса прибалтам. Счет на табло после финального свистка – 3:0. Литва имеет 0 очков и вылетает в дивизион D. Румыния на 2 месте с 9 баллами.
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Лига наций, дивизион С, группа 1
Албания – Шотландия – 0:4
Голы: Фрейзер, 14 Флетчер, 45+2 (пен), Форрест, 55, 67
Удаление: Маврай, 22 (Албания)
Группа 4
Румыния – Литва – 3:0
Голы: Пушкаш, 7, Кешер, 47, Станчу, 65