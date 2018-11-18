Лига наций: Литва проиграла Румынии и вылетела в дивизион D, Шотландия разгромила Албанию

Состоялись матчи в дивизионе С Лиги наций. Румыния победила Литву, Шотландия – Албанию.

В матче первой группы дивизиона С Лиги наций Албания принимала Шотландию. Хозяева пропустили по 2 мяча в каждом из таймов и уступили 0:4.

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После этого матча Шотландия и Израиль имеют по 6 очков, Албания замыкает турнирную таблицу первой группы с 3 очками.

В матче 4 группы дивизиона С Румыния принимала аутсайдера квартета – Литву. Хозяева не дали шанса прибалтам. Счет на табло после финального свистка – 3:0. Литва имеет 0 очков и вылетает в дивизион D. Румыния на 2 месте с 9 баллами.

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Лига наций, дивизион С, группа 1

Албания – Шотландия – 0:4

Голы: Фрейзер, 14 Флетчер, 45+2 (пен), Форрест, 55, 67

Удаление: Маврай, 22 (Албания)

Группа 4

Румыния – Литва – 3:0

Голы: Пушкаш, 7, Кешер, 47, Станчу, 65