Первая лига 2023/24, 7-й тур

Виктория – Карпаты – 0:0

Львовские Карпаты за четыре тура до финиша сезона обеспечили себе одну из путевок в Премьер-лигу. У них осталось одно незавершенное дело – стать победителем Первой лиги.

После игры с Викторией в 25 туре команда Мирона Маркевича сделала полшага до малых золотых медалей. Матч в Сумах несколько раз прерывался из-за воздушной тревоги и завершился нулевой ничьей.

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Матч не был богатым на голевые моменты, хотя, конечно, Виктории победа была нужнее. После череды неудач в весенней части соревнований сумская команда одолела в прошлом туре Агробизнес (1:0), и сохраняет шансы на повышение в классе. Хозяева чаще атаковали, создали несколько моментов для взятия ворот после выполнения стандартных положений, но забить не смогли.

Карпаты, в свою очередь, хорошо оборонялись, старались быстро отвечать на атаки соперников. На гол не наиграли, и могут быть довольными набранным очком.

Карпаты за три тура до финиша с 61 очком занимают первое место, Виктория - 7-я с 35 очками.

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