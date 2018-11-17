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Черноморец рассматривает возможность смены тренера, Демьяненко является одним из кандидатов, – СМИ

20:13 15 Читати українською
Черноморец рассматривает возможность смены тренера, Демьяненко является одним из кандидатов, – СМИ
Анатолий Демьяненко / фото из соцсетей

Экс-тренер киевского Динамо Анатолий Демьяненко может заменить Ангела Червенкова на посту главного тренераЧерноморца.

Руководство Черноморца всерьез рассматривает возможность смены тренерского штаба после окончания первой части сезона. Одним из кандидатов на пост главного тренера является Анатолий Демьяненко, сообщает Odessa.online.

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По информации издания, специалист посетил товарищеский матч между Черноморцем и молдавским Сфинтул Георге, закончившийся победой гостей со счетом 4:2.

В данный момент Черноморец занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе всего 9 очков.

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Черноморец Черноморец Анатолий Демьяненко
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