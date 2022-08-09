Еврокубки

Динамо проводит последние приготовления к ответному матчу против Штурма в квалификации Лиги чемпионов. Мирча Луческу поговорил с журналистами и испытывал определенные беспокойства. Новых потерь нет, но румын не уверен, что команда выдержит еще один экстрайм на чужом поле. Прогноз букмекеров и все самое важное о телетрансляции матча предоставил "Футбол 24".

Пока же киевляне могут вдохновляться своими историческими успехами. Динамо попало в десятку клубов Европы, добывших больше всего пунктов для своих ассоциаций в таблицу коэффициентов из сезона-1955/56.

Украина

Параллельно Динамо пытается найти усиление на украинском рынке. Вариант с Довбиком отпал из-за непомерных аппетитов СК Днепр-1, а вот интерес к Егору Назарине сохраняется. Правда, на ключевого хавбека Зари охотится и Шахтер.

У самих "горняков" нет времени хмуриться из-за избиения от Ромы (0:5). Донецкий клуб подписал важный контракт о сотрудничестве с Минцифры и взял интервью у Жозе Моуринью. Звездный португалец не пожалел тёплых слов в поддержку Украины.

В публичном пространстве появились официальные цифры, с которыми Setanta планирует сражаться за показ УПЛ. Предложение составляет 16,2 млн долларов за 3 сезона, возможность широкого охвата и даже бесплатного просмотра некоторых матчей. Впрочем, до окончательного решения телевопроса еще далеко.

Европа

Барселона продолжает уверенно удерживать звание главного ньюсмейкера лета. Каталонцы еще не успели зарегистрировать всех новичков, а тут возникли недоразумения со старыми игроками. По меньшей мере, 4 контракта вызывают вопросы и могут привести к криминалу. Барселона требует отказаться от "преступных" бумаг, которые заключало правление Бартомеу.

Топ-клубы в понедельник не спешили оформлять трансферы, но несколько интересных переходов все же произошло. Боруссия Д нашла замену Алле, Севилья приютила Иско, Галатасарай пригласил сразу 2 статусных новичков. Об этих и других сделках подробнее читайте в нашем центре трансферов.