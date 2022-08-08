Штурм принимает Динамо в решающей встрече 3 раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23. В первой игре Киев победил 1:0. Какой прогноз на матч Штурм – Динамо, подскажет "Футбол 24".

Австрийцы стремятся к реваншу, тогда как команде Луческу достаточно отстоять минимальное преимущество. Матч, как и онлайн-трансляция Штурм – Динамо на "Футбол 24", стартует в 21:30 по киевскому времени. В номинально домашнем поединке киевляне обыграли соперника со счётом 1:0. Для этого хватило и единого попадания в створ ворот. После этого поединка динамовцы отдыхали. А вот Штурм, играя в большинстве, упустил победу на поле Рида в своем чемпионате. Клуб из Граца опустился на 4 строчку австрийской Бундеслиги.

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Штурм – Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов

Специалисты из британской конторы William Hill видят фаворитом отчетного противостояния хозяев. Победу Штурма оценивают коэффициентом 2,37. Ничью – 3,1. В победу Динамо в основное время верят меньше всего (3,2). Британские букмекеры считают, что команды забьют не больше двух голов за матч. На малорезультативный результат матча коэффициент 1,67.

Среди игроков киевского клуба специалисты больше всего верят в гол Виктора Цыганкова и Артема Беседина (по 3,3). У австрийцев сразу трем футболистам приписывают большие шансы отличиться (на забитый мяч Хйолунда дают 2,5, рядом также Саркария и Ланг).

Наиболее вероятными букмекеры считают счета 1:1 (с самым низким коэффициентом – 6), 1:0 в пользу Штурма (7,5), нулевую ничью (8,5) и победу Динамо 0:1 (9).

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