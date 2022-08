Министерство цифровой трансформации Украины и футбольный клуб Шахтер заключили Меморандум о сотрудничестве, сообщает официальный сайт "горняков".

Мудрик не перейдет в Байер, – журналист

Главная цель такого шага – поддержка украинского народа в борьбе с агрессией России и преодоление ее последствий через национальную платформу UNITED24. Шахтер в рамках Меморандума будет осуществлять миссию партнера фандрейзинговой платформы UNITED24 для увеличения пожертвований в поддержку Украины. В частности, клуб намерен содействовать сбору пожертвований в США и их направлению на официальные счета UNITED24, помогать в продвижении платформы на международной арене, привлекать мировое сообщество к сотрудничеству и поддержке украинцев, а также публичному освещению борьбы с агрессией России и противодействию дезинформации.

"Шахтер – известный украинский бренд в Европе и мире, и мы приложим максимум усилий, чтобы капитализировать нашу узнаваемость в реальную помощь, привлечь больше средств на поддержку Украины", – отметил гендиректор клуба Сергей Палкин.

Первым проектом в рамках Меморандума о сотрудничестве с Минцифры станет программа Pitch In For Ukraine. Благодаря этому проекту свой вклад в виде благотворительных пожертвований в поддержку украинцев смогут внести футбольные болельщики по всему миру. Фанаты, участвующие в проекте Pitch In For Ukraine, получат вознаграждение в виде PoP (Pixel of Pitch, или "пиксель поля") – частицы поля Донбасс Арены, домашнего стадиона Шахтера в оккупированном украинском Донецке в формате цифрового изображения. Также достигнута договоренность о том, что в матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 на игровой форме Шахтера будет нанесен логотип UNITED24.

Шахтер разгромно проиграл Роме на полном Стадио Олимпико – атмосфера уровня ЛЧ, один луч в сырой команде Йовичевича