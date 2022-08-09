Єврокубки

Динамо проводить останні приготування до матчу-відповіді проти Штурма у кваліфікації Ліги чемпіонів. Мірча Луческу поговорив з журналістами і мав певні занепокоєння. Нових втрат немає, але румун не впевнений, що команда витримає ще один екстратайм на чужому полі. Прогноз букмекерів і все найважливіше про телетрансляцію матчу надав "Футбол 24".

Наразі кияни можуть надихатися своїми історичними успіхами. Динамо потрапило до десятки клубів Європи, які здобули найбільше пунктів для своїх асоціацій в таблицю коефіцієнтів з сезону-1955/56.

Україна

Паралельно Динамо намагається знайти підсилення на українському ринку. Варіант з Довбиком відпав через непомірні апетити СК Дніпро-1, а от інтерес до Єгора Назарини зберігається. Щоправда, на ключового хавбека Зорі полює і Шахтар.

Самі ж "гірники" не мають часу хнюпитися через побиття від Роми (0:5). Донецький клуб підписав важливий контракт про співпрацю з Мінцифри і взяв інтерв'ю у Жозе Моурінью. Зірковий португалець не пошкодував теплих слів на підтримку України.

У публічному просторі з'явилися офіційні цифри, з якими Setanta планує боротися за показ УПЛ. Пропозиція становить 16,2 млн доларів на 3 сезони, можливість широкого охоплення і навіть безкоштовного перегляду деяких матчів. Втім, до остаточного вирішення телепитання ще далеко.

Європа

Барселона продовжує впевнено утримувати звання головного ньюсмейкера літа. Каталонці ще не встигли зареєструвати всіх новачків, а тут виникли непорозуміння зі старими гравцями. Щонайменше 4 контракти викликають питання і можуть призвести до криміналу. Барселона вимагає відмовитися від "злочинних" паперів, які укладало правління Бартомеу.

Топ-клуби у понеділок не поспішали оформляти трансфери, але кілька цікавих переходів таки відбулося. Борусія Д знайшла заміну Аллє, Севілья прихистила Іско, Галатасарай запросив відразу 2 статусних новачків. Про ці та інші угоди детальніше читайте у нашому центрі трансферів.