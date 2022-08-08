Появился интересный рейтинг команд, которые принесли больше всего баллов своим странам в таблицу коэффициентов УЕФА.

Популярный блоггер Swiss Football Data составил рейтинг самых успешных еврокубковых команд. То есть тех, которые завоевали больше пунктов для своих ассоциаций в таблицу коэффициентов из сезона-1955/56.

Таблица коэффициентов: Украина берет максимум, бросает вызов лидерам, но теряет позицию из-за феноменального конкурента

На вершине оказались испанские гранды. Реал принес Испании 180 баллов, а Барселона – 173. Тройку замыкает Бенфика, далее Бавария, Ювентус, Аякс и Манчестер Юнайтед, имевшие очень успешные периоды в Европе.

На 9 месте разместилось Динамо, которое за все время добавило в копилку 114 пунктов (часть из них еще для рейтинга СССР). Второй у нас, конечно, Шахтер. "Горняки" принесли 73 пункта и оказались на 29 месте в общем рейтинге Европы.

Третьим по успешности от Украины является Днепр – 19,23 балла. К сожалению, легендарный клуб уже не улучшит свои позиции. Металлист завоевал для нас 11,83 балла, Черноморец – 8,58, а Заря – 5,46. Свою лепту внесли Ворскла (3,95), донецкий Металлург (3,38) и Карпаты (2,58).