"Насколько мне известно, киевское Динамо сейчас очень серьезно держит на радаре опорного полузащитника.

"Видно европейский подход": капитан Зори – об изменениях в тренировочном процессе команды

За него они конкурируют с Шахтером. Имя и фамилия этого футболиста – Егор Назарина из луганской Зари", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, Назарина – воспитанник Днепра, где и начал профессиональную карьеру в 2014 году. С 2018 по 2020 гг. выступал за бельгийский Антверпен (один сезон провел в аренде в Карпатах). В 2020-м присоединился к Заре. С луганцами его контракт действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Егора в 1 млн евро.

Таблица коэффициентов: Украина берет максимум, бросает вызов лидерам, но теряет позицию из-за феноменального конкурента