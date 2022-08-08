Динамо и Шахтер ведут борьбу за лидера Зари
Журналист Виктор Вацко поделился инсайдом по поводу возможного новичка, за которого воюют украинские гранды.
"Насколько мне известно, киевское Динамо сейчас очень серьезно держит на радаре опорного полузащитника.
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За него они конкурируют с Шахтером. Имя и фамилия этого футболиста – Егор Назарина из луганской Зари", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".
Напомним, Назарина – воспитанник Днепра, где и начал профессиональную карьеру в 2014 году. С 2018 по 2020 гг. выступал за бельгийский Антверпен (один сезон провел в аренде в Карпатах). В 2020-м присоединился к Заре. С луганцами его контракт действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Егора в 1 млн евро.
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